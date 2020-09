Vier extra straathoekwerkers om meer kwetsbare jongeren te bereiken Wietske Vos

17 september 2020

12u01 0 Gent De stad Gent zet vier extra straathoekwerkers in die zich alleen tot jongeren richten. Ook komt er een open oproep aan jeugdorganisaties om (meer) jeugdwelzijnswerkers in te schakelen of meer jeugdactiviteiten te organiseren. Goedgekeurde projecten kunnen een subsidie krijgen.

Vanuit het middenveld komen steeds meer signalen over jongeren die hulp nodig hebben maar niet bereikt worden. Daarom zet de stad Gent in de wijken Gent-centrum, Sint-Amandsberg, Ledeberg en de Watersportbaan sinds deze maand vier jeugdstraathoekwerkers in, speciaal voor deze doelgroep. Het project, waarvoor de stad Gent jaarlijks 156.000 euro vrijmaakt, is uniek in Vlaanderen omdat het stadsbestuur in dit geval ook zelf investeert in straathoekwerk.

Vertrouwensband

De jeugdstraathoekwerkers focussen op geïsoleerde jongeren tussen 12 en 26 jaar, met vaak een zware mentale rugzak. Ze proberen hen ervan te overtuigen opnieuw naar school te gaan, of zich te engageren in een vrijetijdsorganisatie, opleidings- of tewerkstellingsproject. “Door te observeren, op straat maar ook op pakweg TikTok, leren de straathoekwerkers jongeren en hun gewoontes kennen”, aldus Elke Decruynaere, schepen van Jeugd en Outreachend Werken. “Daarna bouwen ze een vertrouwensband op en bieden ze een springplank aan. Zo begeleidde een straathoekwerker al een jongere naar de pop-up voor schoolverlaters in de Brabantdam.”

Oproep

De stad roept ook jeugdorganisaties op om meer jeugdwelzijnswerkers in te schakelen of meer jeugdactiviteiten te organiseren, om zo meer kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Elke goedgekeurde aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, kan rekenen op een subsidie. Ook jeugdwerkingen die willen professionaliseren of die binnen de jeugdsector willen samenwerken, maken kans op steun van de stad.

Organisaties kunnen een aanvraag indienen tot en met 4 oktober 2020. Vandaag vindt een speeddate plaats om organisaties de kans te geven samen een dossier in te dienen.