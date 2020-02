Vier dansers uit Gent op Belgisch kampioenschap breakdance Jill Dhondt Sabine Van Damme

25 februari 2020

19u12 3 Gent Twintig dansers mogen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap breakdance, vier daarvan komen uit Gent.

Meer dan honderd breakdancers van over het hele land verzamelden in het Urban Center in Antwerpen voor het Belgische kampioenschap breakdance. Ze haalden hun meest spectaculaire moves, flips en spins boven in de hoop een plaatsje te bemachtigen op het grote toornooi in Brussel op 21 maart. Twintig dansers konden doorstoten, vier daarvan komen uit Gent: Yolan van het dansteam ‘Together We Stand’, Jona en Emilio van ‘Psycho’s’, en Jordi van ‘Style Invaders’. Zij zullen het beste van zichzelf geven tijdens het Belgisch kampioen breakdance én zo mogelijks een plekje bemachtigen in de wereldfinale. Die vindt later dit jaar plaats, wanneer de allerbeste dansers ter wereld op één podium worden verzameld.

Het BK, de Red Bull BC One Belgium Cypher, vindt plaats op 21 maart in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Tickets kan je kopen via redbull.be/bcone.