VIDEO. Zeven kunstcollectieven palmen Floraliënhal in voor Biënnale van België: “Potentieel tonen van jonge generatie kunstenaars” Yannick De Spiegeleir

13 juni 2019

15u17 0 Gent In de Floraliënhal in het Citadelpark kan je vanaf volgende week vrijdag een week lang installaties bewonderen van tientallen kunstenaars uit alle hoeken van het land. Voor de derde editie van de ‘Biënnale van België’ palmt de Gentse vzw ‘In de Ruimte’ samen met zes andere kunstcollectieven voor de eerste keer de industriële hal in het Citadelpark in. “We willen een platform bieden voor opkomend talent”, zegt organisator Robert Monchen.

De Biënnale van Venetië of de Triënnale van Brugge: het zijn evenementen met een naam als een klok in de kunstwereld. Die status heeft de Biënnale van België nog niet bereikt, maar de kunsthappening hoort dan ook niet thuis in hetzelfde rijtje. Na twee kleinschalige editie in 2015 en 2017 schakelt de Gentse organisator vzw In de Ruimte deze keer wel een versnelling hoger met de verhuis naar de Floraliënhal die 6.000 vierkante meter groot is.

“Woe doen een poging om verschillende kunstenaarsinitiatieven uit heel het land bij elkaar te brengen en willen een tegenhanger zijn van commerciële kunstbeurzen en biënnales”, verduidelijkt Monchen. Zeven bottom-up kunstenaarsinitiatieven, afkomstig uit Gent, maar ook Antwerpen en Luik krijgen de gelegenheid om hun grote installatiewerken te tonen. “Deze collectieven zijn ondervertegenwoordigd in het gevestigd circuit. Al te vaak moeten kunstenaars overleven van een job in de horeca, terwijl er heel wat potentieel en talent aanwezig is dat onder de radar blijft. Daar willen we verandering in brengen”, stipt Monchen aan.

Sancho Panza

Eén van de monumentale werken die vanaf vrijdag 21 juni schittert in de industriële hal is ‘Sancho don’t Care’ van kunstenaar Willem Boel die verbonden is aan het collectief Nadar. De naam van het kunstwerk refereert naar Sancho Panza, de metgezel van Don Quichot, die vecht tegen de windmolens en was eerder te bezichtigen in de Meulestede, maar ook Parijs, Denemarken en Letland en straks mogelijk ook in Mexico op het Cervantes-festival. “Met deze Biënnale willen we de gevestigde orde uitdagen. We brengen kunst voor iedereen.” Naast het levensgrote windmolenkunstwerk liggen enkele metershoge hopen aarde. Tijdens de expo zullen er elektrische motorfietsen op rondrijden. Ook Dieter Durinck van de galerij Social Harmony uit Onderbergen is met zijn collectief present op de Biënnale. “Het is belangrijk dat jonge kunstenaars een platform krijgt, elk kunstinitiatief dat hier aanwezig is, heeft ook zijn eigen niche.”

Daverende koffer

Even verderop doen pompende bassen de koffer en ramen van een Buick Park Avenue daveren. De Amerikaanse bolide staat opgesteld in een trailer. De opstelling is van de hand van de kunstenaars van ‘Leo Gabin’. “Binnen een bepaalde gemeenschap in Amerika is het een statussymbool als je je koffer het hardst kan doen daveren. Het fenomeen heet ‘trunk flex’. In de koffer van de Buick zitten geluidsboxen die vier keer 400 watt produceren. We gebruiken geluiden van stemmen die we op internet hebben gevonden.”

De vernissage van de Biënnale van België vindt plaats op vrijdag 21 juni van 16 tot 23 uur. Van 22 juni tot 30 juni is de tentoonstelling elke dag te bezichtigen van 13 tot 18 uur. Voor een vernissage ticket betaal je 10 euro. Voor een ‘weekday ticket’ 12 euro. Wie jonger is dan 26 of ouder dan 60 of personen met een beperking betalen slechts 7 euro. Het evenement is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Meer info op de Facebookpagina van de Biënnale van België.