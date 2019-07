VIDEO. Theatergezelschap TG De Link sluit Gentse Feesten-marathon af: “Eerste jaar dat we tien dagen na elkaar speelden” Jeroen Desmecht

28 juli 2019

19u36 0 Gent Theatergezelschap TG De Link bezet zondagavond voor de tiende dag op rij het Arcatheater. Het is de laatste voorstelling van het festival G>LINKT>T: een cocktail van comedy, muziek en theater. “Ook de voorbije drie jaar stonden we op de Feesten, maar dit is de eerste editie dat we tien dagen lang spelen”, vertelt actrice en organisator Debbie Crommelinck. “Samen met 4hoog (een kindertheaterfestival, red) zijn we het enige gezelschap op de Gentse Feesten dat dit klaarspeelt.”

Langs de Sint-Widostraat, In de schaduw van het Gravensteen én aan het Lievewater: weinig terrasjes kunnen tippen aan dat van Arca, de charmante theaterzaal in hartje Gent. Maar behalve de terrasstoeltjes, waren de voorbije - warme - dagen ook de zetels in de zaal goed gevuld. Gezelschap TG De Link bezette het Arcatheater namelijk tien dagen lang met hun festival G>LINKT>T. De mix van komedie, theater, muziek én enkele bekende namen (Bert Verbeke, Maaike Cafmeyer, Jef Hoogmartens, Joke Emmers) liet de bezoekers niet koud: vrijdag stond de teller al op 1.500.

TG De Link is het gedachtekind van de Gentse actrice Debbie Crommelinck (33). “We zijn ondertussen vier jaar bezig. Ook de voorbije drie edities stonden we op de Gentse Feesten, maar dit is het eerste jaar dat we tien dagen lang theater maken”, vertelt ze. “Samen met 4hoog (een kindertheaterfestival, red) zijn we het enige gezelschap op de Gentse Feesten dat dit klaarspeelt.”

Het gezelschap bracht in totaal zes verschillende stukken of concerten. Openen deden ze met ‘Het Vuil concert’: een optreden waar enkele bekende gezichten hun favoriete seksmuziek brachten. “Seks is een beetje een rode draad in onze voorstellingen. Het is nooit het hoofdthema, maar het komt wel in elk stuk aan bod”, weet Crommelinck. Dit weekend sloten ze - in samenwerking met het West-Vlaamse gezelschap ‘Het Eenzame Westen’ - de Gentse Feesten af met twee marathonvoorstellingen van “Welcome to Fabulous Leenane, geschreven door oscarwinnaar Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

“Gent heeft een groot theateraanbod, maar vaak zijn dat ofwel komedies, ofwel stukken met sterk maatschappelijke thema’s. Wij willen iets ertussen brengen: een lach én een traan vermengen.”