VIDEO. Techniekfestival maakt scholieren warm voor STEM-onderwijs Yannick De Spiegeleir

23 mei 2019

15u53 10 Gent In Flanders Expo vindt vandaag de eerste editie plaats van het Techniekfestival. Meer dan 2.000 leerlingen kregen een uitgebreide waaier aan techniekworkshops – en initiatieven voorgeschoteld.

In een glijdende autozetel ervaren hoe het voelt om te botsen aan tien kilometer per uur, door te fietsen het geluid opwekken van een draaiende motor, een hand schudden met een robot of een elektrische racewagen uittesten met een simulator. Het is allemaal mogelijk op het Techniekfestival dat jongeren warm wil maken voor een toekomst in mechanica, technologie en elektriciteit.

“Kinderen laten proeven van techniek en hun eigen talenten. Zodat ze de smaak te pakken kunnen krijgen en positief kiezen voor een technische opleiding. We hopen dat veel jongeren er de smaak te pakken krijgen en voor een technische richting kiezen. Heel wat bedrijven smeken immers nog steeds om technisch geschoold personeel. Tegelijk laten we scholieren in technische en beroepsopleidingen kennismaken met de nieuwste technologische snufjes en gespecialiseerde machines. Dat is de dubbele doelstelling van dit festival”, zegt Emmanuel Depoortere van RTC Oost-Vlaanderen, die het festival organiseren in samenwerking met stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en enkele andere partners.

Donderdagavond van 17 tot 20 uur vindt er ook nog een nocturne plaats in Flanders Expo voor het brede publiek. De bekende komiek en ‘maker’ Henk Rijckaert is de gastheer van dienst die de bezoekers op sleeptouw neemt door de wondere wereld van de techniek.