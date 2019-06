VIDEO. Symfonieorkest Vlaanderen vermaakt patiëntjes kinderziekenhuis UZ Gent met concert Yannick De Spiegeleir

05 juni 2019

17u48 0 Gent Het ging er muzikaal aan toe vandaag in het Kinderziekenhuis van het UZ Gent. Voor het tweede jaar op rij bracht de muzikanten van het Symfonieorkest Vlaanderen een bezoek aan de kinderen en jongeren die op de campus verblijven.

De kinderen maakten kennis met het orkest en haar instrumenten, tijdens een workshop slagwerk gingen ze samen trommelen, en op de verschillende afdelingen genoten de kinderen en hun bezoekers van intieme miniconcerten. “We hebben een maatschappelijke rol te vervullen en richten ons daarom niet alleen op het publiek dat we bereiken op het podium, maar gaan ook graag aankloppen bij diegenen die we - omwille van diverse redenen - niet bereiken in de concertzaal. De kinderen die verblijven in het Kinderziekenhuis van het UZ Gent dompelen we met veel plezier, enthousiasme én met een warm hart onder in onze wereld van creativiteit en fantasie. Wat we brengen is geen geneesmiddel, maar tovert hopelijk wel een glimlach op de gezichten”, zegt Frederik Styns, intendant van het Symfonieorkest Vlaanderen.