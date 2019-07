Video. Slecht onderhouden boot zinkt aan Terneuzenlaan Wouter Spillebeen

04 juli 2019

19u51 0 Gent Ter hoogte van de Terneuzenlaan in Gent is donderdag een kleine boot rond 18 uur beginnen zinken. Omdat er olie uit de boot lekte, damde de brandweer het vaartuig af.

Het gevaar op verontreiniging is door de afdamming geweken. De boot was volgens de hulpdiensten slecht onderhouden en raakte daardoor lek. De eigenaar was niet op de boot aanwezig, er raakte niemand gewond. Volgens de brandweer zal de eigenaar waarschijnlijk moeten opdraaien voor de kost van de interventie.