VIDEO. Overval op filiaal van McDonald’s aan R4 Jeffrey Dujardin

24 juni 2019

09u52 300

Een filiaal van McDonald’s aan het kruispunt van de R4 en de N456 is maandagochtend overvallen. Rond 7.30 uur stormden de overvallers binnen in het filiaal, dat toen nog maar een half uur open was. Ze stalen de kassa en namen de vlucht richting Evergem. “We hebben onze collega’s van politiezone Assenede-Evergem verwittigd van de overval”, zegt woordvoerder van de Gentse politie, Matto Langeraert.

Alle toegangen naar de McDonald’s zijn afgesloten door de politie, zelfs leveranciers worden de toegang geweigerd. Het labo zal ter plekke komen om sporenonderzoek te doen.

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart.