VIDEO. Overval op filiaal McDonald’s aan R4 Jeffrey Dujardin

24 juni 2019

09u52

Een filiaal van McDonald’s aan het kruispunt van de R4 en de N456 is deze ochtend overvallen. Rond 7.30 uur stormden de overvallers binnen in het filiaal, dat toen nog maar een half uur open was. Ze stalen de kassa en namen de vlucht richting Evergem. “We hebben onze collega’s van politiezone Assenede-Evergem verwittigd van de overval”, zegt woordvoerder van de Gentse politie, Matto Langeraert.

