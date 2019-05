VIDEO. Ouders zamelen geld in om kankerpatiëntjes gezonder te laten eten: “Wanneer je vecht voor je leven is voeding geen bijkomstigheid” Yannick De Spiegeleir

22 mei 2019

16u31 3 Gent Verschillende ouders hebben samen de nieuwe vzw ‘Superkrachtig Lekker’ opgericht die fondsen wil inzamelen om kinderen die vechten tegen kanker gezonder en voedzamer te laten eten. Kim Milants, zelf mama van leukemiepatiëntje Jasmijn (5), kon tv-kok Sandra Bekkari overtuigen om mee haar schouders te zetten onder het project. Eén van hun eerste doelen is de installatie van een keuken op de kinderafdeling van het UZ Gent.

Het officiële startschot van SuperKrachtig Lekker werd vandaag gegeven in de rooftop bar Gaston in Gent. De locatie werd niet toevallig gekozen, want één van de eerste projecten van SuperKrachtig Lekker is om een budget van 50.000 euro in te zamelen voor een keuken op de kinderafdeling van UZ Gent.

Kim Milants legde uit dat het idee van Superkrachtig lekker ontstaan is tijdens de behandeling van haar dochter Jasmijn, die al twee jaar strijdt tegen leukemie. “Wanneer je vecht voor je leven, zijn voeding en eten geen bijkomstigheid. Velen weten niet dat kinderen met een levensbedreigende ziekte en met kanker een kiemarm dieet dienen te volgen. Dit heeft verregaande gevolgen, niet enkel voor het kind maar ook vaak voor het hele gezin,” zegt Kim. “Zo leven vele gezinnen vaak heel geïsoleerd omwille van de immuniteitsproblematiek van hun zieke kind. Uitstappen zoals uit eten gaan zijn vaak niet meer mogelijk. aangezien restaurants publieke plaatsen zijn en deze zijn niet voorzien op het kiemarme dieet dat de kinderen dienen te volgen.”

Eetbeleving

Voor boegbeeld en medeoprichter Sandra Bekkari voelde het als vanzelfsprekend om haar hulp aan te bieden toen Kim haar contacteerde met de vraag om samen iets te doen. “Als voedingsexperte pleit ik al jaren voor een gezondere levensstijl. Voor zieke kinderen in het bijzonder is het essentieel dat zij op krachten kunnen blijven,” vertelt Sandra. “Eten speelt daarbij een cruciale rol, maar het gaat veel verder dan de voedingswaarde. In de eerste plaats gaat het over eetbeleving. Je verplaatsen in de leefwereld van het kind en de situatie waarin het verkeert,” legt ze uit. Superhelden vormen het symbool voor Superkrachtig lekker. “Als we elk kind overtuigen dat het over superkrachten beschikt, dan is dat een perfecte hefboom als ouder om deze fantasierijke thematiek te gebruiken en zo ludiek de link te leggen naar voeding en eten”, zegt Sandra.

Kok-aan-huis

SuperKrachtig Lekker wil niet enkel het UZ Gent steunen, maar ambieert om alle kinderoncologie afdelingen in België binnen afzienbare tijd te kunnen bijstaan inzake hun wensen en noden op vlak van voeding en eetbeleving. Ook op korte termijn zijn er nog andere plannen. “We willen niet enkel inzetten op ziekenhuisopnames, maar ook een kok-aan-huisbeleving schenken aan meevechtende gezinnen”, zegt medeoprichter Liesbeth Benoit. “We willen gezinnen graag een fijn moment bieden. Zo willen we ook kookworkshops aanbieden op maat van zieke kinderen en hun meevechtende ouders om van eten opnieuw een fijne beleving te maken.” Tenslotte wil SuperKrachtig Lekker prioriteit geven aan wat ze zelf een ‘superdag’ noemen, namelijk een verjaardagsfeest voor kinderen in behandeling. “We willen een aanbod voorzien voor zowel kinderen die in het ziekenhuis verblijven, als kinderen die thuis zijn”, klinkt het.

Om alle ambities te verwezenlijken kan SuperKrachtig Lekker ook rekenen op de financiële steun van drie bedrijven die elk 25.000 euro schenken aan de vzw. Het gaat om delaware, Philips en VINCI Facilities. “Het is dankzij hen dat we vandaag al zoveel kunnen vertellen en we zijn hen daar heel dankbaar voor”, zegt medeoprichter Stefanie Van Eeckhout.

De lopende crowdfunding voor de keuken kan gesteund worden via https://nl.ulule.com/superkrachtig-lekker/

Meer informatie over SuperKrachtig Lekker kan je vinden op https://superkrachtiglekker.com/