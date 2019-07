VIDEO. Kate Bush-fans dansen op ‘Wuthering Heights’ in Gentse Citadelpark: “Ooit begonnen als ludieke actie, nu wereldwijd fenomeen” Jeroen Desmecht

13 juli 2019

16u38 0 Gent Om klokslag 14 uur klonk ‘Wuthering Heights’ van Kate Bush door de boxen in het Gentse Citadelpark. Zo’n 30 enthousiastelingen dansten daar tot tweemaal toe - in bijhorende rode jurk - op de legendarische single uit 78’. Reden? Om ‘The Most Wuthering heights day ever’ te vieren. “De eerste editie vond in 2013 plaats. Het was toen eerder een ludieke actie”, vertelt mede-organisator Kevin Suetens. “Ondertussen is het uitgegroeid tot een internationaal fenomeen.”

“Out on the wiley, windy moors. We’d roll and fall in green”, amper negentien was Kate Bush toen ze in 1978 ‘Wuthering Heights’ loste op de wereld. De Londense miste haar start niet: haar debuutsingle torende vier weken op nummer één in de UK Singles Chart. Ze werd zo de eerste vrouwelijke artiest die met een zelfgeschreven single een nummer één hit wist te scoren in het Verenigd Koninkrijk. Intussen even iconisch zijn de bijhorende danspasjes uit de videoclip. En nét die kon u zaterdag aanleren - of gewoon aanschouwen - in het Gentse Citadelpark. Met liefde - én matchende kledij - gebracht door een dertigtal vrijwilligers.

“De eerste editie vond in 2013 plaats. Het was toen eerder bedoeld als ludieke actie. Drie jaar later werd het fenomeen opgepikt in Engeland en Nieuw-Zeeland”, vertelt mede-organisator Kevin Suetens, die vorig jaar de eerste Belgische editie organiseerde in Brussel. “Ondertussen is het een internationaal fenomeen geworden.”

Het was Kathy Colpaert, dramadocent aan het Stedelijk Secundair Kunstinstituut in Gent, die ‘The most Wuthering Heights day Ever’ dit jaar naar Gent bracht. “Ik heb Kevin enkele weken na de eerste editie in Brussel gecontacteerd”, vertelt ze. “Als kind vertelde mijn mama altijd dat het nummer over mij gaat (de tekst is een adaptatie van het gelijknamige boek van Emily Brontë. Het hoofdpersonage heet Catherine Earnsha, red). Kate Bush heeft voor mij dan ook een énorme nostalgische waarde.”

Colpaert haalde ook dansdocent Ilona Ingels erbij, om de danspasjes aan te leren aan de dansers. “Ik wist meteen dat ik haar moest vragen. Het staat gewoon op haar lijf geschreven.”

Wat Kate Bush zelf hier allemaal van vindt, is niet duidelijk. “Ze is een ongezien fenomeen in de muziekwereld, maar leeft momenteel een teruggetrokken leven.”

Woensdag vond een eerst repetitie plaats op het Secundair Kunstinstituut. Ook vandaag, om twaalf uur, kreeg je nog een kans op de danspasjes aan te leren. “Aan de hand van de videoclip is het best uitdagend”, weet Kevin. “Maar met de hulp van een danslerares heb je het snel onder de knie.”

En de matchende outfits? “Mijn kleed komt uit de H&M, anderen kochten iets in een kringloopwinkel”, zegt Kevin. “Een rood kleed, een bloem in je haar en een zwarte riem. Meer heb je niet nodig.”