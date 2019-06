VIDEO. Jonge tramsurfers gefilmd in Gent, De Lijn waarschuwt: “Dit is levensgevaarlijk” Jeroen Desmecht

17 juni 2019

12u15 0 Gent Twee jongen mannen zijn deze ochtend al ‘tramsurfend’ gefilmd ter hoogte van de Brugse Poort in Gent. “Levensgevaarlijk”, klinkt het bij De Lijn. “Omstaanders die zoiets opmerken, bellen best meteen naar de politie.”

De stunt van de tieners werd door een achterligger vastgelegd op camera. Op de beelden is te zien hoe twee jongemannen deze ochtend achteraan het tramtoestel hingen. “Nadat de tram afdraaide, moesten ze elkaar vasthouden om er niet van te vallen”, reageert de maker van het filmpje. Bij de Gentse politie kregen ze nog geen melding binnen van de feiten.

Het fenomeen van ‘tramsurfen’ is niet nieuw in Gent. In 2011 liet de NMBS nog een filmpje maken om eventuele tramsurfers te ontmoedigen. “Omstaanders die zoiets opmerken, bellen best meteen naar de politie”, zegt woordvoerster Inge Debruyne. “Ken je iemand die het wil proberen? Ontmoedig die persoon dan zeker. Het is écht levensgevaarlijk.”