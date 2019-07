VIDEO. HLN tekent Gentse Feesters: Xavier Cloet Jeffrey Dujardin

HLN telt samen met de Gentenaars af naar de Gentse feesten, daarom tekent onze HLN-kunstenaar elke dag een bekende Gentse Feester. Onze lezers kunnen dat kunstwerk winnen als ze als eerste raden wie het is. Elke dag om 12 uur is er een livestream voorzien waar je de tekening tot leven ziet komen. Donderdag werd Xavier Cloet op papier vereeuwigd, één van de mensen achter Cirq, die op de Gentse Feesten met hun ‘Batastunt’ de Gentse Feesters een zotte zomer zal bezorgen.

Het bleek dan ook een zot verhaal te worden bij de tekening. Niemand minder dan de woordvoerder van de Gentse Politie, Matto Langeraert, herkende als eerste Xavier. “Ik ken hem al enige tijd, eens ik zijn ogen en mond zag wist ik het”, zegt hij. “Xavier is een geweldige vent, vol creativiteit en zotte ideeën. Wanneer gaat de HLN-kunstenaar mij eens tekenen?", grapt hij. Matto wou dan ook niets liever dan het kunstwerk aan Xavier zelf overhandigen. “Wow, zo maf”, reageert Xavier die volop in de voorbereidingen zit voor 'Batastunt’. “Dit is echt super.”