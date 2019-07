VIDEO. HLN tekent Gentse Feesters: Willem Vermandere Jeffrey Dujardin

13 juli 2019

12u24 6

HLN telt samen met de Gentenaars af naar de Gentse feesten, daarom tekent onze HLN-kunstenaar elke dag een bekende Gentse Feester. Onze lezers kunnen dat kunstwerk winnen als ze als eerste raden wie het is. Elke dag om 12 uur is er een livestream voorzien waar je de tekening tot leven ziet komen. De 53-jarige Anne-Marie Van Hoorde uit Ledeberg was een winnaar op snelheid, na luttele minuten wist ze al wie het was.

“Willem Vermandere. Ik zag het onmiddellijk, die ogen, die mond en zijn baard”, zegt ze. Anne-Marie heeft in haar al nog een tekening hangen van een jonge Willem Vermandere, die zal nu een buurman krijgen. De oudere Vermandere. De Gentse Feesten zijn voor de familie van Anne-Marie altijd een feest. Haar zoon Leander (17) en Ilona (14) spelen zelf ook op de Gentse Feesten, Leander met de accordeon en Ilona zingt Gentse liedjes. Een echte Gentse Feesten-familie.