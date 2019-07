VIDEO. HLN tekent Gentse Feesters: Tineke De Rijck Jeffrey Dujardin

17 juli 2019

12u37 0

HLN telt samen met de Gentenaars af naar de Gentse feesten, daarom tekent onze HLN-kunstenaar elke dag een bekende Gentse Feester. Onze lezers kunnen dat kunstwerk winnen als ze als eerste raden wie het is. Elke dag om 12 uur is er een livestream voorzien waar je de tekening tot leven ziet komen. Deze keer was het de beurt aan Tineke De Rijck, de drijvende kracht achter de Korenmarkt tijdens de Gentse Feesten.

De winnaar moest ook niet ver gezocht worden, Jelle Terrie (33) kent Tineke goed en werkt er mee samen. “Er waren verschillende collega’s die het spijtig vonden dat ze de livestream gemist hadden. Het blijft nu toch in de ‘familie’”, zegt de man uit Zwijnaarde. “Ik zal op de Gentse Feesten tien dagen lang de presentatie doen op de Korenmarkt, en ook vijf namiddagen kinderanimatie voorzien. Het is echt plezierig werken. Het kunstwerk zal ik op het einde aan Tineke zelf overhandigen.”