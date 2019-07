VIDEO. HLN tekent Gentse Feesters: Raymond van het Groenewoud Jeffrey Dujardin

16 juli 2019

HLN telt samen met de Gentenaars af naar de Gentse feesten, daarom tekent onze HLN-kunstenaar elke dag een bekende Gentse Feester. Onze lezers kunnen dat kunstwerk winnen als ze als eerste raden wie het is. Elke dag om 12 uur is er een livestream voorzien waar je de tekening tot leven ziet komen. Deze keer was het de beurt aan de levende legende Raymond van het Groenewoud.

De 19-jarige kotstudent Robbe Caron herkende als eerste Raymond. “Toen ik de video open klikte, zag ik het onmiddellijk”, zegt de student Handelsingenieur. “Ik had al meerdere keren proberen winnen, maar ik was altijd te laat. Ik begreep niet dat er nu nog niemand het geraden had. Maar kijk, ik ga de tekening inkaderen en die krijgt een mooi plekje hier op mijn kot”, zegt hij. “Dit jaar ga ik sowieso naar de Gentse Feesten en mij eens goed laten gaan, met of zonder Raymond.”