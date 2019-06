VIDEO. Herkent u deze jongeren? Politie zoekt dader en getuigen van zinloos geweld Gentse Feesten HAA

03 juni 2019

16u19

Bron: Federale politie 0 Gent De politie is op zoek naar de dader en drie getuigen van een geval van zinloos geweld tijdens de Gentse Feesten vorig jaar. Het slachtoffer liep bij de aanval een kaakbreuk op.

Het slachtoffer fietste vorige zomer op 14 juli tussen 4 en 4.30 uur ‘s morgens naar huis na een nachtje stappen. De jongeman reed in de Sint-Pietersnieuwstraat in de richting van de ‘Vooruit’, toen hij plots geroepen werd door iemand. Omdat hij niet onmiddellijk kon zien wie het was, stapte hij van zijn fiets. Een groepje jongeren van vier jongens en twee meisjes kwam op hem af.

Plots veranderde de sfeer. De man kreeg een slag in het gezicht en viel op de grond. De dader werd door de andere jongeren tegengehouden zodat hij niet verder kon slaan. De groep stapte vervolgens weg in de richting van de Overpoortstraat. Het slachtoffer belandde op de spoedafdeling, waar bleek dat hij een kaakbreuk had opgelopen.

(Lees verder onder de foto)

Op de bewakingsbeelden is te zien dat de dader zich in groep verplaatste naar de Overpoort. De speurders hebben reeds twee jongeren geïdentificeerd, maar beweren de identiteit van de anderen niet te kennen. Ze zijn dus nog op zoek naar de identiteit van de dader, de twee meisjes en een Afrikaanse jongen.

De dader is blank en ongeveer 1,80 meter groot en heeft lichtkleurig haar. Hij droeg een donkerkleurige T-shirt en een bleke short. Hij zou Nederlands gesproken hebben met een Hollands accent. Met de twee vrouwen sprak hij onderling een andere taal, vermoedelijk Oost-Europees. De meisjes hebben beiden lichtbruin/blond lang haar en droegen een jeans en een T-shirt. De Afrikaanse jongen heeft een donkere huidskleur en is ongeveer even groot als de dader. Hij werd aangesproken met de naam “Eddy”, zou uit Nigeria afkomstig zijn en in Antwerpen wonen.

Herkent u de dader of één van de jongeren die deel uitmaakten van het groepje, gelieve dan contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800 30300 of via dit antwoordformulier. Mochten de jongeren zichzelf herkennen, dan wordt ook aan hen gevraagd om zich te melden.