VIDEO. Duck Race lost 10.000 badeendjes in de Leie voor goede doel Yannick De Spiegeleir

16 juni 2019

17u36 0 Gent Aan de Bachtenwalle in het Rabot heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) deze namiddag 10.000 badeendjes te water gelaten.

Alle aanwezigen konden een badeendje 'kopen’ en maakten zo kans een splinternieuwe Volkswagen UP. De race liep echter niet van een leien dakje, want de eendjes bleven ter plaatse drijven, enkelen werden zelfs meegevoerd met de stroom in de tegenovergestelde richting. Uiteindelijk besloten de organisatoren, de drie Gentse Ronde Tafelclubs, om de eendjes een handje te helpen.

De opbrengst van de eendjesverkoop gaat naar goede doelen, namelijk vzw Manege Dennenhof (een hippisch therapeutisch centrum in Landegem voor mensen met en zonder beperkingen), Sportaround vzw (bieden kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid aan om sport te kunnen doen) en Het Historisch Monument Rabot (voor het restaureren, instandhouden en het openstellen van het monument Rabot).