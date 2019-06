VIDEO. 683 fietsers verpulveren wereldrecord ‘meeste gele truien’ Yannick De Spiegeleir

30 juni 2019

10u45 0 Gent Tijdens de ‘BK Yellow Ride’ hebben 683 Gentenaars deze ochtend het wereldrecord het meest gele truien op een fiets met verve gebroken. Het vorige record stond op naam van het Britse bedrijf Sky met 270 gele truien.

Samen met wielermusea KOERS (Roeselare) en VELODROOM (Boom) en de organisatie van het BK zette de stad Gent alles op alles om het vorige record uit 2015 van de tabellen te vegen. Dat ze in hun opzet zouden slagen, stond in de sterren geschreven. Afgelopen week sloot de stad het aantal inschrijvingen af en toen al was duidelijk dat de kaap met gemak zou gehaald en zelfs verdubbeld worden. Deze ochtend kwam een gerechtsdeurwaarder ter plaatse aan de Watersportbaan. Hij registreerde het nieuwe wereldrecord.

De recordpoging werd symbolisch mee in goede banen geleid door Lucien Van Impe. Hij was in 1976 de laatste Belg die de Tour de France - en dus gele trui - op zijn naam kon schrijven. Voormalig wielrenner Johan Museeuw nam zelf deel aan de fietstocht. Net als Frans Geldof, de bekende look-a-like van Eddy Merckx. De enige valse noot tijdens de organisatie was de chaotische start waarbij de gele rijders zich een weg moesten banen tussen vrachtwagens en auto’s. Voor de rest verliep de organisatie vlekkeloos.

“De omstandigheden om te fietsen waren fantastisch vandaag. We hebben al heel wat vlaggen gezien langs het parcours in Gent en Drongen en leuk dat er ook heel wat kinderen deelnamen aan de tocht”, reageert een opgetogen schepen van Sport Sofie Bracke (Open Vld). “We zijn heel fier dat we het record van Sky gebroken hebben. Ik heb genoten van de tocht. We zijn ook langs het ouderlijk huis van Tiesj Benoot gereden in Drongen", aldus burgervader Mathias De Clercq.

Kobe (7) was samen met zijn ouders Tom Martens en Kelly Strobbe van de partij op de Watersportbaan. “Voor onze zoon was het een zeer leuke ervaring om voor de eerste keer op een afgesloten parcours te fietsen. We zijn allemaal verzot op de koers en deze namiddag gaan we supporteren voor Wout Van Aert.”

Hondje Judy

Een andere opmerkelijke deelnemer was hondje Judy die in de fietsmand mee werd genomen door haar baasjes Marc Vandenbruwaene en Heide Tanghe. “Judy is het gewoon om te fietsen. We nemen haar ook elk jaar mee naar de Ronde van Frankrijk.”

Aan de fietstocht namen meer dan 683 mensen deel, maar wie geen gele trui droeg van de organisatie werd niet mee opgenomen in de telling voor het record. Dat was onder meer het geval voor Joanne Simpson, dochter van wijlen wielrenner Tom Simpson, die een truitje droeg met een beeltenis van haar vader.

Meer over Judy

sport

sportdiscipline

wielersport

Watersportbaan

Gent

Drongen