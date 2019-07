VIDEO. 402 muzikanten verpulveren wereldrecord hoorn blazen op Gentse Sint-Baafsplein Didier Verbaere

06 juli 2019

22u41 36 Gent Met exact 402 muzikanten werd zaterdagmiddag tussen 16 en 16.30 uur het wereldrecord hoornblazen verbroken op het Gentse Sint-Baafsplein. Dat was de apotheose van het International Horn Symposium dat voor het eerst in de Benelux werd georganiseerd. Het vorige record werd in maart in het Duitse Munchen gevestigd. Toen speelden 279 muzikanten samen. “We hebben het record niet verbroken, we hebben het verpulverd”, riep Jeroen Billiet, gastheer en docent aan het Koninklijk Conservatorium van de School of Arts Gent.

Het Gentse Conservatorium van de Hogeschool was een week lang gastheer voor de 51ste bijeenkomst van het International Horn Symposium. Ruim 700 hoornblazers uit meer dan 40 landen namen deel aan meer dan 170 activiteiten, optredens, wedstrijden en workshops waarbij de koperen hoorn in al zijn vormen centraal stond. Onder leiding van dirigent Dirk Brossé speelden 402 muzikanten zaterdag een aantal muziekstukken uit Game Of Thrones, Titanic en zelfs Klokke Roelandt. Docenten Jeroen Billiet en Rik Vercruyssen en gastvrouw Nina Hanssen waren fier dat ze de wereldtop van de hoornblazers in Gent mochten verwelkomen.

De apotheose op het Sint-Baafsplein onder de draak van het Belfort, was geen toevallige locatie. “In de gelijknamige opera van Wagner blaast Siegfried de draak wakker”, verwijst Jeroen naar het thema van het symposium ‘Wake the dragon’. Begeleid door de Beiaard speelden 402 hoornblazers simultaan enkele muziekstukken op het plein. Officials van Guinness Book of Records registreerden de geslaagde wereldrecordpoging. “De draak is een belangrijk figuur in heel wat hoornmuziek en stond centraal in de stukken. Andrew Pelletier, president van de internationale society en muzikant in de opera van Detroit speelde de eerste noten op het Belfort.

“Ik was werkelijk ontroerd toen ik die honderden hoornblazers ons eigen volkslied Klokke Roeland hoorde spelen. Uiteraard is hoornblazen maar een niche in de muziek van een orkest. Maar we zetten Gent hier wel wereldwijd mee op de kaart. Deze ervaring en deze beelden gaan de wereld rond”, zegt dirigent Dirk Brossé. “Vandaag speelden kinderen van 7 jaar hier samen met de wereldtop van symfonische orkesten. Jong en oud, professionelen en amateurmuzikanten? Zoiets kan alleen maar in Gent en daar mogen we best fier op zijn”, aldus Brossé. Op het einde van de geslaagde wereldrecordpoging staken alle muzikanten triomfantelijk hun instrument in de lucht en weerklonk een groot applaus tussen Belfort en Sint-Baafs voor de 402 hoornblazers.