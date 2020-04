Vicky en Tessa verrassen jarige opa Jan met groot bord op sleepwagen Jill Dhondt

24 april 2020

18u50 0 Gent Het was de eerste keer dat Vicky haar opa Jan niet kon vastpakken op zijn verjaardag, en dat deed pijn. Toch zou ze de bijzondere dag niet zomaar aan zich laten voorbijgaan. Ze versierde een groot bord met haar dochter Tessa, en reed ermee naar het rusthuis waar haar opa verblijft.

Jan Crispeyn mag voorlopig geen bezoek ontvangen, of zijn verdieping in het rusthuis verlaten. Daarom besloten Vicky en haar dochter Tessa om een groot bord te versieren, en hem te verrassen vanop afstand. Ze schreven ‘gelukkige verjaardag opa’ op het bord, en tekenden daarrond ballonen, bloemen en het cijfer ‘91’. Met de depannagewagen van haar man, reed het duo naar het rusthuis.

“Dat ik hem momenteel niet kan vastpakken is zeer lastig”, zegt Vicky aan de telefoon. “Ik heb altijd een zeer goede band gehad met mijn grootouders, bij hen ben ik opgegroeid. De voorbije weken hebben we veel geskypet, maar dat is toch niet hetzelfde. Voor zijn verjaardag wou ik toch langskomen.” Vicky had het personeel verwittigd dat ze zou passeren, maar gevraagd om haar bezoekje geheim te houden tot op het moment zelf. “Hij was erg ontroerd toen hij ons zag staan, vanachter het raam. Hij had het echt niet verwacht. Op het einde heeft hij een briefje door het raam laten zakken met een hartje erop.”