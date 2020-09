Viceminister-president Hilde Crevits tijdens openingscollege economie UGent: “Jullie zijn belangrijkste grondstof van de toekomst” Wietske Vos

29 september 2020

15u08 1 Gent Hilde Crevits (CD&V), huidig Vlaams minister van Economie en Werk, gaf vanmorgen een druk bijgewoond openingscollege aan de eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde van de UGent. Daarin legt ze uit waarom de Vlaamse regering in deze moeilijke tijden kiest voor investering en groei, vooral op het vlak van opleiding en innovatie.

“De beste premier van haar generatie die ons land nooit gehad zal hebben”, zo introduceerde professor Stijn Baert de minister bij haar studentenpubliek. Een dag na de Septemberverklaring van 28 september en een dag vóór de discussie over die verklaring in het Vlaams Parlement, legde Hilde Crevits haar visie op de economische beleidsuitdagingen en de beleidskeuzes uit aan een groep kritische eerstejaars economie. Een vijfde van de 1.200 studenten volgde het relaas van Crevits – Vlaams viceminister-president, minister van Economie en Werk, én UGent-alumna – live in het auditorium in de Tweekerkenstraat, de rest volgde via livestream of video.

Positief effect innovatie

In haar gestructureerde relaas legde ze uit hoe fundamenteel en op welke domeinen de coronacrisis heeft ingegrepen in onze economie: er is een Vlaamse economie vóór, tijdens en na. De feiten doen duizelen: sinds april dit jaar is onze export al met 30% gedaald en haperen de toeleveringsketens, om van de tekorten aan essentiële (medische) producten (lees: mondmaskers) nog maar te zwijgen, en de productiviteit daalt zienderogen. Crevits feliciteerde de universiteit met de snelle, gedwongen omslag naar afstandsonderwijs, maar maakt zich toch zorgen over de scholingsgraad, gezien de sluiting van universiteiten en scholen dit jaar. Alleen op het vlak van innovatie heeft corona een positief effect gehad: blijkbaar zette de lockdown aan om bepaalde plannen die al lang op de plank lagen, nu wel te realiseren.

Investeren in opleiding

Wat nu?, is de vraag. Crevits citeerde daarbij Einstein: “Te midden van de moeilijkheden ligt de mogelijkheid”. Samen met een relancecomité van experts, onder wie professor Stijn Baert, zette Crevits een relanceplan op voor de Vlaamse economie. Dit bestaat uit “veel geld uitgeven, investeren, en wel op 3 grote werven: veerkracht voor de arbeidsmarkt, de digitale sprong en duurzaamheid.” Gezien corona een massale interesse voor online opleidingen genereerde, wil de Vlaamse regering nu honderden miljoenen euro’s vrijmaken voor opleidingen allerhande. Crevits: “We moeten af van het idee dat je eerst studeert en dan werkt: levenslang leren moet de norm worden.” Maar nog lang niet iedereen is mee, bevestigt ze: “Juist de meest kwetsbare mensen met de minste scholing volgen het minst opleidingen.”

Ook de digitale kloof wil ze overbruggen: nog steeds 10% van de Vlamingen heeft nog nooit internet gebruikt. En op het vlak van duurzaamheid wordt geld vrijgemaakt om bedrijven die investeren in alternatieve brandstof, te steunen, zoals ArcelorMittal.

Kritisch

Crevits riep de studenten ook op “hun kennis kritisch in te zetten, tijd over te houden om met elkaar te discussiëren en creatief te zijn. Jullie zijn onze belangrijkste grondstof van de toekomst.”

Premier?

Op de vraag of ze premier gaat worden, antwoordde Crevits: “Ik heb mij tijdens een bepaald mandaat nog nooit bezig gehouden met een andere baan. Als ik iets doe, wil ik het voluit doen. Het kan zijn dat ik gevraagd word, en dan zal ik erover nadenken, maar ik ga ervan uit dat ik viceminister-president van de Vlaamse regering blijf.”