Viaduct-rioolconstructie Forelstraat blijft nog even: herstel riool duurt langer dan verwacht Wietske Vos

04 augustus 2020

14u00 1 Gent De opvallende viaduct-rioolconstructie die al een tijdje de Forelstraat siert, blijft nog even staan. Het wegboren van het harde goedje dat per ongeluk in de oorspronkelijke, ondergrondse riool is terechtgekomen, neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daarna moet de riool nog onderzocht en mogelijk hersteld worden.

Op het einde van de Forelstraat rijd je ter hoogte van het kruispunt met de Wolterslaan onder een bijzondere constructie door: de riool wordt bovengronds als een viaduct over de straat geleid. De technische dienst van rioolbeheerder FARYS kwam met deze creatieve oplossing op de proppen nadat bij werkzaamheden per ongeluk een soort beton in de ondergrondse riool terecht was gekomen. “Meer details over hoe dat gebeurde, kan ik niet geven, gezien dit nog het voorwerp is van juridisch onderzoek”, aldus woordvoerder Bruno Pessendorffer van rioolbeheerder FARYS. Het zou gaan om een vergissing van een aannemer.

Wegfrezen onder hoge druk

Ondertussen is in opdracht van FARYS een gespecialiseerde firma aan de slag om het keiharde beton weg te ‘frezen’. Dit duurt langer dan voorzien, aldus Pessendorffer: “Het gaat om een bijzonder harde vorm van beton, die zich moeilijk laat verwijderen. Er moet nog ongeveer 20 meter riool worden uitgeboord. Naar schatting zal dit nog duren tot in de loop van volgende week (de week van 10 augustus, red.).” In totaal was ongeveer 230 meter van de riool volgelopen met het harde spul.

Het wegfrezen van het beton gebeurt met een wagentje met daarop een hogedrukreinigingssysteem, dat het beton als het ware kapot spuit. Vervolgens wordt het loskomen puin naar boven gepompt en weggevoerd. (Lees verder onder de foto’s)

Cameraonderzoek

Na het frezen moet de riool over de hele getroffen lengte worden nagekeken op beschadigingen. “Dit gebeurt met een mobiele camera”, aldus Pessendorffer. “Afhankelijk van de resultaten van dit cameraonderzoek moet de riool eventueel ook nog hersteld worden. Over de totale timing van het project kan ik dus nog geen voorspellingen doen.”

De tijdelijke, bovengrondse rioolconstructie en twee speciale pompen zorgen ervoor dat de buurtbewoners geen afvoerproblemen ondervinden. De pompen worden ’s nachts afgezet om geluidshinder te vermijden.