Viaduct Gentbrugge moet nog maar eens dicht voor herstellingswerken

Erik De Troyer

19 augustus 2020

11u26 0 Gent Midden juli ging het viaduct van Gentbrugge al eens dicht om het wegdek op te lappen in de richting van Kortrijk. Nu moet dat nog eens gebeuren in de richting van Antwerpen. Dat zal grote hinder met zich meebrengen.

Vanaf vrijdagavond 21 augustus om 21u gaat het viaduct van de E17 in Gentbrugge drie nachten op rij dicht in de richting van Antwerpen. Er is een omleiding voorzien. Ook overdag wordt veel hinder verwacht want dan moet alle verkeer naar Antwerpen over één rijstrook.

Het viaduct ondergaat momenteel de eerste van twee restauratiefases. De brug brokkelde af wat tot gevaarlijke situaties leidde. De grondige renovatie die nu uitgevoerd wordt stond al gepland maar de slechte staat van het wegdek zorgt wel voor complicaties. Alle verkeer moet momenteel over twee versmalde rijstroken aan één kant van het viaduct en dat zorgt voor veel slijtage, vooral door zwaar vrachtverkeer dat over de voegen dendert.

Voor die opklapwerken gaat het viaduct volledig dicht in de richting van Antwerpen in de nacht van vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 augustus . Dit telkens van 21u ‘s avonds tot 6u ’s morgens. Het verkeer richting Antwerpen moet omrijden via de N9 en de R4. Overdag is er één rijstrook beschikbaar richting Antwerpen. Op maandag 24 augustus zullen vanaf 6u opnieuw twee rijstroken beschikbaar zijn.

Verkeer komende van Kortrijk (E17) of de kust (E40), zonder bestemming in het Gentse, kiest best voor de E40 richting Brussel als alternatief.

In april 2021 staat de tweede fase van de totaalrenovatie gepland.

Meer over Antwerpen

Brussel

E17

E40

Gentbrugge

Kortrijk

N9

R4