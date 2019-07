Vetzakkerij De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

12 juli 2019

18u38 0

Een tijdje geleden had ik het hier over mijn band met de Rozebroeken. Ik behaalde er als 7-jarige mijn eerste zwembrevet en nu kom ik er graag met mijn kinderen van de glijbanen roetsjen. Of moet ik zeggen “kwam”? De anonieme getuigenis van een werknemer sloeg in als een bom. Die werknemer vertelde in de krant dat hij/zij en zijn/haar collega’s op het matje geroepen werden door de directie als de politie verwittigd werd voor ongewenste intimiteiten. Dus als meisjes en vrouwen betast worden door andere zwembadbezoekers en de redders halen er de politie bij, dan krijgen die redders een bolwassing van hun bazen. In plaats van de medaille die ze daarvoor verdienen. Mocht u de directie van de Rozenbroeken ter verdediging nog naïviteit en een eindeloos geloof in de goedheid van de mens toedichten, dan weet u waarschijnlijk niet dat er vorig jaar reeds een vrouw werd verkracht in de hamam van het complex. Begin deze maand werd er ook een minderjarige betast, er is dus reden genoeg om één en ander ernstig te nemen.

Met anonieme getuigenissen moet men altijd zeer voorzichtig omgaan. We kunnen de directie van de Rozebroeken niet zomaar beschuldigen van medeplichtigheid aan misselijkmakende vetzakkerij. Ze hebben zelf een intern onderzoek beloofd en bevoegd schepen Sofie Bracke wacht de uitkomst daarvan af alvorens een extern onderzoek te bevelen. Er worden vanuit het stadsbestuur stappen ondernomen en dat juich ik toe. Ik vrees er wel voor dat de daders door onze uiterst lakse justitie nooit naar behoren zullen gestraft worden en dus keer op keer zullen recidiveren.

Aan alle ouders: leer uw zonen dat vrouwen geen objecten zijn, ook niet als ze in badpak of bikini flaneren! Aan alle potentiële daders: als u ook maar één vinger naar mijn dochters uitsteekt, dan spreekt u een paar octaven hoger!