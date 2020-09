Verzamel de volledige Overpoort op bierblikjes van Kasteel Rouge: ludieke actie om horeca te steunen Sabine Van Damme

24 september 2020

11u45 48 Gent De vzw Gentse Tappers, de belangenvereniging van de Overpoort, en Brouwerij Vanhonsebrouck hebben de handen in elkaar geslagen voor een ludieke actie. Op blikken van Kasteel Rouge-bier zijn de gevels van de 34 Overpoortcafés geprint. Zo kunnen studenten de hele straat verzamelen, en meteen ook hun favoriete cafés steunen.



Zoals met Pannini-prentjes, maar dan met bierblikken. Dat is het idee achter de ludieke actie van Brouwerij Vanhonsebrouck en de Gentse Tappers. De horeca in het algemeen, en uitgaansbuurt Overpoort in het bijzonder, hebben zware klappen gekregen door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen. Een deel van de Overpoortcafés is nu wel weer open, maar niet zoals ze het gewoon zijn. Ook voor de studenten is het wennen, die Overpoort coronastyle. Zittend uitgaan en om 1 uur naar huis, het is niet echt hun levensstijl. Vandaar de actie.

(Lees verder onder de foto)

In totaal zijn 34 verschillende Overpoortgevels op de blikken geprint, één gevel per blik. Zo kunnen de studenten dus de volledige straat verzamelen, waardoor ze hun favoriete cafés niet vergeten. “Onze Kasteel Rouge-blikkenactie biedt studenten hun favoriete bier én geeft hen tegelijk de kans om hun favoriete cafébaas te steunen”, vertelt Frederic Boulez, sales manager bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck.

Met de blikkenactie halen de studenten hun favoriete café letterlijk in hun kot en kunnen ze er op een verantwoorde manier van genieten. Tegelijk geven we de horeca-uitbaters de kans om extra marge te genereren en om het contact met hun klanten niet te verliezen Tim Joiris en Maarten Boucquez van De Gentse Tappers

Tim Joiris en Maarten Boucquez van De Gentse Tappers zijn ook vol lof over de actie. “Kasteel Rouge is zeer geliefd bij de Gentse studenten en het is dan ook fantastisch dat de brouwerij dit wil doen. Ondanks de coronacrisis willen we studenten ten volle laten genieten van het studentenleven in de Overpoort. Met de blikkenactie halen ze hun favoriete café letterlijk in hun kot en kunnen ze er op een verantwoorde manier van genieten. Tegelijk geven we de horeca-uitbaters de kans om extra marge te genereren en om het contact met hun klanten niet te verliezen”.

Beloningen

Er zijn ook beloningen voorzien voor de echte fans. “Wie de volledige straat verzameld heeft en dit deelt op sociale media, krijgt een leuke gepersonaliseerde deurmat. Wie dan weer het gouden blikje kan bemachtigen, mag een coronaproof feestje organiseren.

Meer info over de blikkenactie is te vinden op fb.com/overpoortrouge en de Instagram-pagina @overpoortrouge. De blikken zijn per 12 te koop via de webshop van de Overpoort (www.overpoort.shop), en in de Bierboetiek in Izegem.