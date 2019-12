Verwondingen bij doctoraatsstudent vallen mee na ontploffing in labo UGent Wouter Spillebeen

04 december 2019

16u08 1 Gent De doctoraatsstudent die dinsdag gewond raakte in het aangezicht bij een chemische ontploffing in een labo van de UGent, heeft enkel oppervlakkige brandwonden. Het labo wordt gepoetst en klaargemaakt om terug te gebruiken.

De ontploffing gebeurde rond 17.20 uur in het labo van blok B van de campus aan de Coupure Links, waar de faculteit bio-ingenieurswetenschappen gevestigd is. Een onderzoeker die in het kader van zijn doctoraat in het labo werkte, was een stof aan het bestuderen toen er een reactieve ontploffing gebeurde. De onderzoeker werd geraakt in het aangezicht. Collega’s dienden de eerste zorgen toe en de brandweer plaatste de man onder de douche voor hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Onderzoek

Aanvankelijk was er sprake van zware verwondingen, maar nu blijken die toch mee te vallen. “Het gaat redelijk goed met hem”, klinkt het bij de universiteit. “Hij kon het ziekenhuis dinsdagavond al verlaten. Hij liep oppervlakkige brandwonden op.” Het labo zal binnenkort weer gebruiksklaar zijn. “Het wordt nu gepoetst, verlucht en klaargemaakt voor gebruik. Hoe lang dat precies zal duren, kunnen we nog niet zeggen, maar het zal maximaal enkele dagen duren.”

Ondertussen is er nog geen zekerheid over wat er precies fout ging. “Het onderzoek naar de juiste oorzaak loopt nog volop”, aldus de UGent. “Het onderzoek wordt heel volledig uitgevoerd zodat we precies weten wat het probleem was. We kunnen dus nog niet zeggen of er iets misgelopen is met het veiligheidsprotocol.”