Verwondering De dagelijkse Feestenkijk van Kurt Kurt Burgelman

20 juli 2019

19u02 2

Ik heb de eerste dag van de Gentse Feesten ingezet op een terras in de Hoogpoort. Mijn band stond pas geprogrammeerd om tien na middernacht op de Groentemarkt en ik zat al rond half vijf ’s namiddags met een mocktail – alcoholvrij doch feestelijk – de geleidelijk aanzwellende menigte gade te slaan. Het gevoel dat me overheerste, kan ik het best omschrijven als gelukzaligheid. Het enige wat mijn plezier nog had kunnen vergroten was een afstandsbediening met een pauze- en terugspoelknop om de veelheid aan passanten nauwkeuriger te kunnen bekijken. Mijn vermoeden dat er aan het begin van de GF een blik mensen wordt opengetrokken dat de rest van het jaar gesloten blijft, werd groter en groter. Toeristen sleurden rolkoffertjes achter zich aan, zoekend naar hun hotel of B&B, laverend tussen de mensen die de straat aftuurden naar diegenen waarmee ze hadden afgesproken. Het terras waar ik zat, bleek het trefpunt voor een steeds groter wordende groep Nederlanders. Mocht de stad Gent belastingen heffen op het gebruik van het woord ‘gezellig’, dan hadden die Hollanders serieus mogen dokken en was onze stad uit de schulden. Toen ik enkele muzikanten van de geniale Die Verdammte Spielerei met hun blaasinstrumenten richting Duveltent zag zeulen, wist ik het: ’t is begonnen, de GF 2019 zijn een feit. Hoe bont dat allegaartje aan GF-bezoekers ook was, allemaal hadden ze diezelfde blik in hun ogen, eentje van verwondering en verwachtingen. De blik die je bij kinderen ziet als ze een pretpark binnenwandelen, en van pubers die voor het eerst de weide van Werchter opstormen. Een blik die zegt: “hier ben ik, ik geef me volledig over, verras me.” Als ik al die gelukkige gezichten zie, weet ik zeker dat dit heel mooie Gentse Feesten zullen worden. Wat zit u daar thuis nog te doen?