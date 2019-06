Vervelende prik in ziekenhuis? Helemaal vergeten na rit in safari-ambulance met dino op dak Yannick De Spiegeleir

26 juni 2019

16u54 0 Gent De laatstejaarsleerlingen van het Technisch Atheneum KTA MoBi hebben een safari-ambulance ontworpen om zieke kinderen naar hun behandeling te vervoeren in het UZ Gent. Ibe Couvin (7), het zoontje van leerkracht Andy, was woensdagochtend de eerste passagier. “Door deze rit kan hij de behandeling van zijn immuunziekte even vergeten”, zegt mama Jessy.

De leerlingen van het zesde en zevende jaar autotechniek van het KTA MoBi namen begin dit jaar deel aan de ‘Pimp the Jimny’-wedstrijd van Suzuki. Door hun originele ontwerp grepen ze de winst en kregen ze de afgelopen maanden de kans om de wagen om te bouwen tot een safari-ambulance om kinderen voor hun behandeling te vervoeren naar het UZ Gent. Als inspiratie gebruikten ze de film JurrasicWorld. Op het dak van de wagen staat zelfs een dinosaurus die rook verspreidt. “Om dat te bewerkstelligen hebben we een rookmachine in de dino verwerkt”, verduidelijken de leerlingen.

Immuunstoornis

Het persoonlijke verhaal van hun leerkracht Andy Couvin vormde een belangrijke drijfveer voor de scholieren. Zijn zoontje Ibe (7) heeft een primaire immuunstoornis. “Zijn afweersysteem functioneert niet zoals het hoort, waardoor hij om de twee weken een behandeling moet volgen in het UZ Gent. Uiteraard heeft dat een grote impact op ons kind. Alles wat voor een beetje afleiding kan zorgen is welkom”, vertellen Andy en zijn vrouw Jessy.

Woensdagochtend schonken Andy, enkele van zijn collega-leerkrachten en de leerlingen de sleutel van de wagen aan professor Filomeen Haerynck, die gespecialiseerd is in de behandeling van de immuunziekte, en BUBBLE ID, een organisatie die kinderen met dergelijke immuundeficiënties ondersteunt in verschillende ziekenhuizen. “Ibe had al maanden uitgekeken naar deze rit. Vooral dat hij ervoor kan zorgen dat er rook komt uit de neus van de dinosaurus op het dak vindt hij fantastisch, maar we doen dit niet alleen voor hem, maar voor alle kinderen die af te rekenen krijgen met behandelingen die hen op de proef stellen. Door een ritje in de safari-ambulance verdwijnen hun zorgen even naar de achtergrond en denken ze niet meer aan die vervelende prik in het ziekenhuis.”

Als afsluiter van de officiële inhuldiging van de safari-ambulance maakten professor Haerynck en Ibe samen nog een ritje.