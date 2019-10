Vertraging voor film met Gentse regisseur die Game of Thrones-ster strikte

Erik De Troyer

03 oktober 2019

10u47 0 Gent Vorige week kon de Gentse regisseur Julien Kerknawi (25) nog aankondigen dat hij acteur Liam Cunningham (Ser Davos uit Game of Thrones) kon strikken. Nu is er minder goed nieuws. De opnames die binnen enkele dagen moesten starten worden uitgesteld.

“Het is een oorlogsfilm en er komt heel wat bij kijken om alles klaar te hebben. Het was allemaal wat te veel, te snel. Daarom hebben we deze week beslist om de opnames uit te stellen. Binnen enkele weken willen we duidelijkheid hebben wanneer we nu wél kunnen opnemen. Ik wil er toch zo snel mogelijk aan beginnen”, zegt hij. “Dit is een vervelende situatie maar ook niet ongewoon in de filmwereld.”

Voor Kerknawi is het zijn eerste grote film. The Last Front wordt een uitgebreide versie van zijn kortfilm ‘A Broken Man’ waarmee Kerknawi in de prijzen viel op het filmfestival van Texas. Koen De Graeve speelde daarin de hoofdrol. Die rol wordt nu overgenomen door Liam Cunningham. Ook andere grote namen uit binnen en buitenland zoals het Russische model Sasha Luss, Koen De Bouw, David Calder en Joe Anderson hebben zich geëngageerd voor de film.

“Deze film wordt 100% een Belgische productie”, zegt Kerknawi. “We draaien volledig in België onder andere in West-Vlaanderen, Antwerpen en de bosrijke gebieden rond Brussel.”