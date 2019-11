Verticale ‘muurtuin’ in Brugse Poort zuivert afvalwater voor hergebruik Yannick De Spiegeleir

15 november 2019

16u53 0 Gent Water van je douche zuiveren via een verticale tuin op je voorgevel? In de Bevrijdingslaan bewijst bvba Muurtuin dat het kan. “De groene gevel maakt het mogelijk om ‘grijs’ water van de douche of keuken bijvoorbeeld te hergebruiken als spoelwater voor het toilet.”

Voor het innovatieve project ‘Total Value Wall’ geniet Teun Depreeuw van bvba Muurtuin onder meer de steun van het Vlaams kenniscentrum voor Water (Vlakwa) en de Universiteit Gent. “Naast een blikvanger biedt de muurtuin heel wat bouwtechnische voordelen op vlak van thermische en geluidsisolatie, maar het zuivert ook fijn stof en de planten zorgen voor een betere biodiversiteit. Het biedt ook een oplossing om de problematiek van de verharding tegen te gaan in steden die zorgt voor een hitte-eilandeffect.”

Bewoonster van het huis Ine Van Nuffel is enthousiast over de resultaten. “Dankzij de Total Value Wall bespaar ik op mijn leidingwaterverbruik en fleurt mijn gevel de wijk op. Alleen maar voordelen dus.”

De innovatieve muur zal naast de locatie in de Bevrijdingslaan ook uitgetest worden op een school in Lier. “De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Momenteel wordt het douchewater over de TVW gestuurd en vervolgens ingezet als toiletspoelwater. Het gezuiverde water is geurloos.”

Ook voorbijgangers kunnen het project op de voet volgen door een QR-code te scannen met hun smartphone. Die geeft onder meer informatie over de temperatuur en het CO2-peil.