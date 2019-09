Verstandige mens Kurt Burgelman

06 september 2019

18u45

De jeugd van tegenwoordig wordt omschreven als de ‘Generation Wuss’ of de ‘generatie Watje.’ Gepamperd in luxe en verscholen achter iPads en smartphones houden ze zich ver van de problemen van de wereld, zo lijkt het wel. Ik ben er niet zo zeker van dat dat klopt. Ik heb er een paar in huis lopen en ja, op het eerste zicht zijn mijn nazaten minder rebels dan hun pa op die leeftijd. Ze kleden zich conservatiever dan ik toen, ze spreken beschaafder Nederlands en ze komen zelden met een rode nota in hun agenda naar huis. Tot zover klopt het watjes-verhaal. Wie verder kijkt, ontdekt dat de kracht van de jeugd van tegenwoordig dieper zit. Waar wij ons nog de les lieten lezen door de klassieke media over wat al dan niet politiek correct was, vormen zij zich een genuanceerdere mening, gevoed door modernere en vooral meer media. Ze houden zich ook niet meer in om voor die mening uit te komen, getuige de klimaatmarsen en het protest tegen Anuna De Wever op Pukkelpop. Jongelui van nu komen er grif voor uit dat ze voor extreem linkse en rechtse partijen stemmen. Dat hoorde je in onze tijd niet buiten de huiskamer. Hoe meer de politiek correcte beleidsmensen en media hen een mening in de maag willen splitsen, des te meer keert het jonge volkje hen de rug toe. Je zou denken dat verstandige mensen dat inzien. Rik Van de Walle, rector van onze Gentse unief, en dus een verstandig mens, ziet het niet in. Hij verbood een debat met Dries Van Langenhove in de gebouwen van de Ugent. Terwijl een unief een oase van meningsvrijheid zou moeten zijn, wordt die ene mening er geweerd. Onze rebelse jeugd ziet dat en heeft het erover op hun moderne media. Een deel zal, al was het maar uit balorigheid, van Dries een held maken. Het Vlaams Belang dankt u, meneer de rector, u kunt hen geen mooiere campagne bezorgen.