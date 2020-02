Verrassing voor 18de verjaardag: op de foto met Kompany, 15 jaar na eerste foto samen Sabine Van Damme & Frank Eeckhout

19u09 5 Gent Liam De Clercq, Anderlecht-supporter in hart in nieren, kreeg de verrassing van zijn leven. Hij mocht op de foto met Vincent Kompany. Niet voor het eerst, er bestaat ook een foto van de 3-jarige Liam met Kompany, toen gemaakt op de Blaarmeersen in Gent. “Voor uw 18de regel ik een nieuwe foto”, beloofde zijn moeder al 2 jaar. En het lukte haar nog ook.

“Ik vind dat je kinderen moet opvoeden met de visie dat alles kan, als je maar hard genoeg probeert”, glundert Ganesha Vancoillie. “En kijk, dat is bij deze bewezen.” Zelf hadden zij en Andy De Clercq niks met voetbal, maar dat veranderde door hun oudste zoon Liam. “Hij was 3 jaar toen hij Kompany en ook Olivier Deschacht ontmoette op de Blaarmeersen in Gent, met mijn schoonouders”, vertelt Ganesha. “Hij mocht op de foto en kreeg een bal met hun handtekeningen op. Die staat vandaag nog steeds op zijn kast. Later wilde hij zelf gaan voetballen, en door een vriendje, Jef, werd hij Anderlecht-supporter in hart en nieren, en dat al jarenlang. Jef en Liam hebben een abonnement en wonen zoveel mogelijk wedstrijden bij.”

De foto met Kompany bleef een goed bewaarde schat. “Voor uw 18de regel ik een nieuwe foto”, beloofde Ganesha 2 jaar geleden aan haar zoon. Waarna 2 jaar van bellen en mailen volgde, want Liam geloofde haar niet. Via onze krant kon het uiteindelijk toch. Journalist en Anderlecht-aanhanger Frank Eeckhout regelde een foto voor Liam, vandaag, vlak voor de match. Liam wist van niks, en was helemaal overdonderd. Want behalve met Kompany, kon hij ook op foto met Yari Verschaere, de rijzende ster van paars-wit. En omdat er net een eerbetoon was voor de vorige week overleden Robbie Rensenbrink, waren er ook heel veel oud-spelers van de ploeg present. Liam kreeg dus veel meer dan enkel zijn foto met ‘Vince’. (Lees verder onder de foto)

“’t Was echt de max”, reageert Liam. “Ik wist wel dat er iets op til was, maar dit had ik helemaal niet verwacht. Het is ook echt indrukwekkend om Kompany eens in het echt te zien. Die is nog steeds een stuk groter dan ik. Veel konden we niet zeggen. Hij was echt geconcentreerd voor de match en moest met de opwarming starten. Maar voor een foto maakte hij wel tijd. Geweldig. Dat ik ook met Yari op de foto kon, was een leuk extraatje.” Liam kon ook even op wandel in de catacomben van Anderlecht, en ging op foto op het veld en bij de beker. Het is alvast een dag die hij nooit meer zal vergeten. “En ik zal mijn moeder haar beloften ook niet meer zo snel in twijfel trekken”, lacht hij. Ook mama Ganesha was door het dolle heen, en volgde de hele match met een kamerbrede glimlach.