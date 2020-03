Verpesten corona en LEZ de Halfvastenfoor? Foorkramers vrezen voor opkomst Sabine Van Damme

05 maart 2020

13u36 12 Gent Op het Sint-Pietersplein is de opbouw van de Halfvastenfoor volop aan de gang. Deze foor is het traditionele startschot van het kermisseizoen, maar dit jaar is het bang afwachten of er überhaupt volk zal komen.

Aan de foorkramers zal het alvast niet liggen. Die komen met evenveel enthousiasme als altijd naar Gent. Van 14 maart tot 5 april zullen meer dan 80 attracties op en rond het Sint-Pietersplein opgesteld staan, en dat al voor de 523ste keer. Toch vrezen de foorkramers voor deze editie. Het weer is altijd een bepalende factor voor het succes van een foor, maar nu is er ook de Lage Emissiezone.

Het Sint-Pietersplein ligt binnen de LEZ, dus niet iedereen kan zomaar zijn auto parkeren in de parking onder de foor, nochtans een van de grote troeven van de locatie. Bovendien is er dat vervloekte coronavirus. Omliggende landen verbieden – al dan niet terecht – massamanifestaties. In België is dat nog niet aan de orde en hopelijk blijft dat zo, maar het valt momenteel niet te voorspellen.