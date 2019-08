Verovert stand up paddel board ook Gentse wateren?: Renaat Slock lanceert 5 SUP-locaties in gent en Meetjesland Didier Verbaere

04 augustus 2019

12u40 12 Gent Renaat Slock, die samen met topzwemster Nina Van Koeckhoven een zwemschool runt, start nu ook met een nieuwe SUP-afdeling op de Gentse binnenwateren. SUP staat voor ‘stand up paddle’ en is één van de snelst groeiende sportdisciplines ter wereld op het water. De sport van het rechtop paddelen op een breed surfboard ontstond in Hawaii, maar is ondertussen ook in Vlaanderen aan een opmars bezig.

“Het combineert inspanning en ontspanning in de vrije natuur. Stand up paddleboard is een heel toegankelijke watersport, voor jong of oud, meisjes of jongens, vrouwen of mannen, sportief of niet sportief. Tijdens het paddelen geniet je van de stilte van de natuur maar gebruik je gelijktijdig spieren die je anders nooit gebruikt. Het is een prima workout voor het oefenen van je stabiliteit, buik- en rugspieren”, zegt Renaat Slock. Ook voor een teambuilding is dit de ideale gelegenheid om de groepssfeer te versterken en te genieten van de pracht van de natuur.

“Ik ben al enkele jaren actief met onze privézwemschool in de regio, doe aan personal coaching en nu dus ook verhuur en lessen in stand up paddle board. We willen dit nu uitbreiden naar vijf locaties in het Gentse en het Meetjesland en hebben vergunningen gekregen voor de Leie-arm en de Gentse binnenwateren. De regio is door ons heel goed gekend en we hebben er een sterke band mee. We willen via de sport mensen ook unieke locaties laten ontdekken. Zo hebben we een privékreek in Assenede die niet voor publiek toegankelijk is”, zegt Renaat. Daarnaast kan je de sport voortaan beoefenen in Eeklo en Adegem, Wachtebeke en in het Schipdonk kanaal.

Proberen?

Wie kennis wil maken met Stand Up Paddle kan nog de hele maand augustus terecht aan Loods 25 aan de Vissersdijk in Gent. Op zaterdag 10 augustus kan je aan de nostalgische wateren in Eeklo, aan Taverne De Jachthaven, terecht. Daar kan je na het sporten genieten op Eeklo Beach. Inclusief huur van topmateriaal en instructies kost een uurtje deelnemen 15 euro. Dat kan vanaf 6 jaar mits begeleiding. Alle info op www.supmeetjesland.be en op Instagram: sup.meetjesland.