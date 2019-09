Vernieuwde lobby van Marriott hotel op Korenlei heeft grootste tv-scherm van het land

Erik De Troyer

26 september 2019

20u11 0 Gent Het Marriott Hotel op de Korenlei steekt in het nieuw. Het hotel opende donderdagavond zijn nieuwe lobby met naar eigen zeggen het grootste televisiescherm van het land. “We hebben alles in een strakker, moderner kleedje gestoken. We zijn het toonaangevende hotel in het midden van de stad en dat willen we blijven. We gaan voor een relaxte maar professionele sfeer”, legt Eduard Kreft directeur van het hotel uit.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) kwam alvast het lintje knippen. Marriott opende in 2007 de deuren en hoewel die lobby nog perfect in orde was vond men bij Marriott toch dat het nog beter kon.

Door de herinrichting van de lobby hoeft niemand zich alvast nog af te vragen of sportevenementen op groot scherm worden uitgezonden in de binnenstad. “Wij hebben het grootste televisiescherm van het land. Tweeëntwintig grote ledschermen aan mekaar gekoppeld. Dat biedt tal van mogelijkheden. Er zit een geweldige sportzomer aan te komen met de Olympische Spelen, het Europees kampioenschap voetbal enzovoort. Hier kunnen we alles tonen”, aldus de directeur. “Maar we kunnen ook voor live-transmissies zorgen bijvoorbeeld voor Ode Gand of andere festiviteiten. Maar in de eerste plaats moet het een hotel met goede vibes blijven met een lobby waar je een pintje kan drinken maar net zo goed top kan eten.”