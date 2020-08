Vermiste vrouw schuilde in tuinhuis Wouter Spillebeen

06 augustus 2020

09u56 5 Gent Een zoekactie naar een vermiste vrouw in Gentbrugge is deze morgen in alle vroegte tot een goed einde gekomen. De dementerende vrouw is teruggevonden in een tuinhuis.

Woensdagavond werd de politie op de hoogte gebracht dat een bejaarde en dementerende vrouw uit Gentbrugge vermist was. Ze had haar woning verlaten en was nergens te bespeuren. De politie startte een zoekactie op met een speurhond en in de late avond werd zelfs de helikopter ingezet om de vrouw terug te vinden.

Deze morgen vroeg kwam het verlossende bericht dat de vrouw in goede gezondheid teruggevonden is. Ze had zich verschuild in een tuinhuis in de omgeving van haar woning. “Zo is ze vannacht tenminste niet helemaal buiten geweest”, aldus de politie. “Ze is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar is op het eerste gezicht ongedeerd.”