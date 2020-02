Vermiste tiener in goede gezondheid teruggevonden Wouter Spillebeen

25 februari 2020

14u28 3566 Gent Een 18-jarige vrouw die sinds afgelopen vrijdag als vermist was opgegeven, is in goede gezondheid teruggevonden. Het parket Oost-Vlaanderen en de federale politie verspreidden vandaag een opsporingsbericht.

De jonge vrouw was vrijdag laatste gezien in Gent en tot dinsdag was er van haar geen spoor meer. De politie riep getuigen op om hen te verwittigen als ze haar hadden gezien of wisten waar ze verbleef. Aan de vrouw zelf werd gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen. Ze had volgens de hulpdiensten medische hulp nodig.

Dinsdagnamiddag kwam het verlossende bericht dat de vrouw in goede gezondheid is teruggevonden.