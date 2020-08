Verlichtingswinkel Cargo gaat na 31 jaar weg uit centrum van Gent: “Corona was de doodsteek” Jill Dhondt en Sabine Van Damme

17 augustus 2020

12u17 3 Gent De verlichtingswinkel Cargo heeft 31 jaar lang in het centrum van Gent gezeten. Eerst negen jaar in de Belfortstraat, dan een dikke twintig jaar op de hoek van de Krommewal en de Goudstraat. Je kan er nog tot eind augustus terecht voor woonverlichting op maat, erna trekt eigenaar Pierre Misseghers naar de rand van de stad. “Als zoveelste handelaar trek ik weg uit het centrum van Gent. Vanaf september werk ik vanuit mijn eigen huis aan het station.”

“De zaak draaide goed tot op het moment dat het circulatieplan in voegen is getreden”, geeft Misseghers aan. “Daardoor kwam er veel minder volk in dit deel van de stad. De klanten moesten plots stoppen aan Sint-Jacobs, en geraakten niet meer tot bij ons. Wie onze zaak ervoor al kende, vond zijn weg nog, maar nieuwe klanten liepen letterlijk weg van ons. Ze kwamen van de fly-over, parkeerden hun wagen aan Sint-Jacobs en trokken van daaruit het centrum in, weg van de Vrijdagmarkt en van onze winkel. Tot voor kort hebben we geprobeerd om dat verlies op te vangen met vernissages, en dat liep niet slecht. Het enige is: dat is een werk van lange adem. Er kwamen nieuwe gezichten naar die vernissages kijken, maar het duurde soms twee jaar tegen dat ze nog eens terug naar de winkel kwamen.”

Ondanks de verminderde opkomst, kon de verlichtingswinkel overeind blijven. Tot de coronacrisis kwam en de doodsteek leverde. “Tijdens de zomermaanden staat de verkoop sowieso op een laag pitje, dat is elk jaar zo. Daarom moeten we genoeg reserve opbouwen in de eerste en laatste maanden van het jaar. In normale omstandigheden lukt dat net, maar door de lockdown zijn we net in een belangrijke periode monddood gemaakt. We konden geen verkoop houden net voor de zomervakantie, dus konden we geen reserves opbouwen. Daardoor kunnen we onze huur en onkosten niet meer betalen. Zoals veel zaken zijn we verplicht om uit het centrum van Gent te trekken.”

Verder op kleine schaal

De winkel op de Krommewal is nog open tot eind augustus, erna werkt Misseghers verder vanuit zijn huis in de Sportstraat. “Een deel daarvan zal dienen als studiebureau en een kleine showroom. Wie interesse heeft in lichtplanning, een lichtstudie of lampen op maat kunnen daar nog steeds bij mij terecht. Er zullen nog werken getoond worden van de ontwerpers waarmee ik samenwerk, maar op kleinere schaal. Omwille van de beperkte ruimte zal ik maar een paar stukken kunnen tonen. Voor de andere werken kan ik klanten meenemen naar het atelier van de ontwerpers.”

Misseghers blijft bereikbaar via het nummer 0486 57 57 90.