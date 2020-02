Verlichtingspaal valt over E17, snelweg in De Pinte volledig versperd Erik De Troyer Cedric Matthys

16 februari 2020

21u11 66

De E17 ter hoogte van De Pinte is op dit moment volledig afgesloten. Een verlichtingspaal is er aangereden en is over de volledige breedte van de rijweg gevallen. Alle wagens komende van Kortrijk richting Gent moeten de autostrade af en via binnenwegen rijden. Dat zorgt voor enorme files op de snelweg maar ook in de regio rond De Pinte en Nazareth. Het verkeerscentrum raadt aan om de omgeving zo veel mogelijk te mijden. De brandweer is intussen bezig met het in stukken snijden van de verlichtingspaal.