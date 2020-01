Verlengd wegens succes: kledinglijn voor Australische dieren in nood brengt 14.000 euro op in twee dagen tijd Jill Dhondt

14 januari 2020

15u43 5 Gent De Gentse kledingzaak Les Folies haalde met de verkoop van kledingstukken in twee dagen tijd 14.000 euro op voor Australische dieren in nood. De actie was zo succesvol dat zaakvoerster Lien Riemslagh (31) besloot om de verkoop te verlengen tot eind deze week.

Lien is een dierenvriend, dat is zeker. Vorig jaar zamelde ze niet minder dan 5.000 euro in voor dierenasielen tijdens de Warmste Week. Toen ze de beelden van de Australische bosbranden zag, besloot ze de handen weer uit de mouwen te steken. Vorige week donderdag lanceerde ze een minimale kledinglijn ten voordele van Australische dieren in nood. De reeks bevatte T-shirts en truien met of zonder kap in meerdere kleuren, telkens met een kleine tekening van een koala. “Omdat koala’s naast kangoeroes het meest bekende symbool van Australië zijn”, legt Lien uit.

Vandaag hebben we in twee uur tijd alweer 25 stuks verkocht. De confronterende beelden op televisie en sociale media van verbrande en gewonde dieren raakt de mensen diep Lien Riemslagh

Twee dagen later sloot de zaakvoerster de verkoop alweer af, met een verbluffend resultaat. “In twee dagen tijd hadden we voor 14.000 euro verkocht. De eerste veertig stuks waren in vijf minuten tijd weg. Daarna zijn er nog eens 590 kledingstukken aangekocht van over heel Vlaanderen.” Met de verkoop van de truien en de T-shirts kwam Lien aan een bedrag van ongeveer 13.500 euro. De overige centen heeft acteur Jo Hens, die Niko speelt in de televisieserie Familie, bijgelegd.

Diep geraakt

De verkoop was zo een succes dat Lien dinsdag besloot om de actie te verlengen. “In twee uur tijd hadden we alweer 25 stuks verkocht”, zegt ze. “De confronterende beelden op televisie en sociale media van verbrande en gewonde dieren raakt de mensen diep. Het gebeurt ver van hun bed, maar ze willen toch helpen. Door de actie te steunen weten ze waar hun geld naartoe gaat, en krijgen ze er iets voor terug. Dat verklaart het succes van de verkoop.” De volledige opbrengst van de lijn schenkt Lien aan Wires Wildlife Rescue.

De truien, hoodies en T-shirts zijn nog tot vrijdag 17 januari te koop in de winkel op het Sint-Baafsplein of via www.les-folies.be. Het aanbod is gericht op vrouwen, mannen en kinderen. De prijzen liggen tussen 29 en 42 euro.