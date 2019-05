Verkiezingen maken mensen ‘creatief’



Sabine Van Damme

22 mei 2019

17u21 3 Gent Na zondag zijn we er (normaal gezien) voor langere tijd van af: verkiezingen. Maar tot dan mogen we nog meegenieten van de bijverschijnselen van die hoogmis van de democratie. De verkiezingsborden die overal langs de baan staan, lokken bij sommige mensen heel wat creativiteit uit.

Zo zijn de verkiezingsaffiches in Sint-Amandsberg bijvoorbeeld overplakt met een pak friet met mayonaise, met het opschrift: masturberen is gezond, mayonaise niet. Of die uiting van creativiteit al dan niet toevallig boven de affiche van Filip Watteeuw terecht kwam, is niet helemaal duidelijk. Het blijkt trouwens niet om creatief vandalisme te gaan, maar wel degelijk om een kunstproject.

Wie naar E904.blog surft – de code die op het blad staat - komt op een boeiende pagina met uitleg. Daar staat onder meer: “Wij steunen de Groenen voor een gezonder leven en daarom sporen we iedereen aan minder mayonaise te gebruiken!” De keuze voor Watteeuw blijkt dus toch niet toevallig. Verder staat er ook dat het om een ‘kunstproject’ gaat, genaamd ‘The Creeps of Greed’. En inderdaad, er blijken nog andere affiches overplakt, met de afbeelding van een zwarte bidsprinkhaan. De uitleg daarbij luidt: “Dit keer gaat het over hebzucht. Politici willen overal een deel van de koek. Ze zijn niet alleen tevreden met een burgemeesterssjerp maar zijn ook voorzitter van een politieke partij en zetelen in het parlement. Zetelen in raden van bestuur, intercommunales, enz… Sommigen willen het allemaal.En het gaat hem niet alleen over geld maar ook de zucht naar macht, controle, recht en orde in de maatschappij. Over om het even wat ons leven controleert.”

Dit keer? Inderdaad. Want wie verder scrolt, merkt dat de auteur dezelfde is die bijde verkiezingen vorig najaar naarstig affiches overplakte met ‘lachende kakskes’. Waar verkiezingen allemaal goed voor zijn…