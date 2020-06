Verkeersproblemen op de Kennedylaan op komst: werken vanaf 1 juli Sabine Van Damme

27 juni 2020

13u40 6 Gent Vanaf woensdag 1 juli werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op de J. F. Kennedylaan (R4) in Oostakker. De aannemer voert dringende herstellingswerken uit op de rijrichting Gent. Het verkeer moet er over één rijstrook. De werken zullen normaal gezien 5 dagen duren.

Het betonnen wegdek van de J.F. Kennedylaan (R4) richting Gent, ter hoogte van het complex Oostakker, moet worden hersteld. De aannemer vernieuwt 6 betonplaten en ook de voegen. Er wordt met snel uithardende beton gewerkt om de hinder zo kort mogelijk te houden. Tijdens het uitharden van de beton is er geen activiteit te zien op de werf, geeft AWV al meteen mee. De werken starten op 1 juli en duren tot en met dinsdag 7 juli. Het verkeer op de R4 richting Gent rijdt langs de werfzone over één rijstrook in plaats van twee. De andere rijrichting beschikt wel over de twee rijstroken.