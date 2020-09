Verkeersproblemen Nieuwewandeling door put in weg Wietske Vos

29 september 2020

15u59 0 Gent In de Nieuwewandeling deden zich tijdens een groot deel van de dag verkeersproblemen voor door een gevaarlijke put in de weg. Politieagenten op de motor kwam ter plaatse om het verkeer te regelen.

Aan de Contributiebrug, aan het einde van de Nieuwewandeling aan de kant van de Coupure, bleek een diepe put in de weg te zitten. Om deze put te vermijden, reden auto’s in de richting van het nieuwe gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan sinds vanmorgen op de strook voor het voet- en fietspad. De put was veroorzaakt door vernieuwingswerken aan het wegdek.

“Van zodra onze collega’s dit opgemerkt en doorgegeven hebben, hebben wij agenten op de motor daarheen gestuurd”, aldus de woordvoerder van de politie. “Zij hebben het verkeer geregeld door de verschillende richtingen alternerend door te laten. De bevoegde instanties zijn verwittigd, met de vraag het probleem op te lossen.” Inmiddels is dit gebeurd.