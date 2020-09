Verkeer uren in de soep na ongeval op R4 Tijs Van Puyenbroeck

28 september 2020

18u52 5 Gent Op de R4 heeft een ongeval deze namiddag en avond voor een moeizame avondspits gezorgd. Bij het ongeval viel minstens één gewonde.

De verkeershinder begon om iets na 15 uur. Een bestelwagen en twee vrachtwagens botsten om nog onduidelijke reden tegen elkaar op de R4 in Desteldonk in de richting van Gent-Zeehaven. De afhandeling verliep bijzonder moeilijk, omdat de verzekeringsmaatschappij van een van de betrokkenen werd ingeschakeld. Tegen de tijd dat de takelaar op de hoogte werd gebracht, waren alweer enkele uren verstreken. Kortom: een frustrerende avond in de file voor wie richting Gent en Merelbeke moest. Pas na 18.30 uur, ruim 3 uur na het ongeval, was de rijbaan opnieuw vrij.