Verkeer in Gent verrassend genoeg niet toegenomen, Dok Zuid wel drukste weg van het land

29 januari 2020

06u00 40 Gent In 2019 was er in Gent niet meer verkeer dan in 2018. Tot die conclusie komt TomTom in zijn jaarlijkse Traffic Index, die wereldwijd de verkeersstromen bijhoudt. Gent staat qua verkeersdrukte in ons land op een gedeelde vijfde plaats met Leuven. Onze stad heeft met Dok Zuid wel de drukste weg van het land.

De verkeersdrukte stijgt, wereldwijd, zo blijkt uit de cijfers van fabrikant van navigatiesystemen TomTom. “239 steden (57%) die TomTom in de Traffic Index heeft opgenomen hadden tussen 2018 en 2019 een toename van de verkeersdrukte”, licht traffic expert Nick Cohn toe. “In slechts 63 steden werd een daling gemeten.” Gent doet het met een status quo dus niet slecht.

In België is de algemene verkeersdrukte met 1% toegenomen, zo blijkt uit metingen in 10 steden. Ons land heeft een gemiddelde congestiegraad van 30%. In ons land heb je dus 30% meer tijd nodig om een traject af te leggen dan mocht er geen ander verkeer zijn. Dat is beter dan Frankrijk en Engeland (beiden 34%), maar slechter dan Nederland (24%) en Duitsland (27%). De drukste steden in ons land zijn Brussel (38%), Bergen (34%), Antwerpen (32%) en Luik (24%). Gent is met 20% even druk als Leuven, maar wel drukker dan Namen (19%), Brugge (16%) , Kortrijk (15%) en Charleroi (13%). Opvallend: Gent is de enige stad waar de situatie in 2019 status quo bleef ten opzichte van 2018. Alleen in Leuven (-3%), Namen (-10%) en Kortrijk (-3%) verbeterde de situatie. (Lees verder onder de foto)

Dok Zuid

TomTom hield Gent nog even onder de microscoop. Gent is in de Traffic Index opgenomen sinds 2016. Toen moesten reizigers in Gent gemiddeld 17% aan hun reistijd toevoegen. Sindsdien is de verkeersdrukte in Gent dus met 3% gestegen. Gent staat nu, wereldwijd gezien, op de 304de plaats qua drukte. Die congestiegraad van 20% wil zeggen dat chauffeurs gemiddeld op 20% meer reistijd moeten rekenen dan wanneer er geen verkeer zou zijn. Het kan anders aanvoelen, maar in Gent was het in 2019 dus niet drukker dan in 2018. Wel heel opvallend: Dok Zuid, het stukje voor de Dampoort, scoort het slechtst van alle wegen in ons land. Op dat korte traject is het extreem druk. Dok Zuid wordt nog slechter gerangschikt dan de Brusselse Ring. De impact van de file op de Brusselse Ring is groter, omdat het daar gaat over heel veel voertuigen over een grote afstand, maar op Dok Zuid is de verliestijd per voertuig hoger.

Op de snelwegen rond Gent was er minder filedruk (11%) dan op de gewone wegen (31%). De Gentse avondspits blijkt drukker dan de ochtendspits. In Gent zien we ’s morgens een toename van gemiddeld 35%, of 11 minuten extra per half uur reistijd, en ’s avonds een toename van gemiddeld 42%, of 13 minuten extra per half uur reistijd. De drukste ochtendspits kennen we doorgaans op dinsdag, de drukste avondspits op donderdag. De ochtendspits duurt een uur, de avondspits 2 uur, van 16 tot 18 uur. Wie in Gent een jaar lang dagelijks tijdens de spitsuren rijdt, verliest zo 89 uur, of 3 dagen en 17 uur. In die tijd kan je - volgens TomTom - 1.719 keer luisteren naar Imagine van John Lennon, of 51 voetbalmatchen bekeken hebben, of 79 afleveringen van Game of Thrones. Of je had 90 bomen kunnen planten.

Herinner je je 1 oktober nog?

In 2019 was de allerdrukste dag in Gent 1 oktober. Het was toen slecht weer met uitzonderlijk veel buien, en bovendien was die ochtend kort voor 8 uur een bliksem ingeslagen op het station Gent Sint-Pieters. Dat leidde tot een stroompanne waardoor twee treinen werden afgeschaft. De beste dag van 2019 was 28 juli, niet toevallig de laatste dag van de Gentse Feesten. Toen zat de congestiegraad op 3%.

De spits in Gent is een probleem, maar hier hebben we ’s morgens maar 1 uur spits en ’s avonds 2. Een vrij goed resultaat dus, maar als we nog kunnen dalen, dan graag Schepen Filip Watteeuw (Groen)

Niemand zal opkijken van de drukste wegen in onze stad in 2019 : de meeste liggen rond de Dampoortrotonde. In Gent stond je in 2019 het meest in de file aan Dok Zuid, de Voormuide, de Koopvaardijlaan, de Kasteellaan en de Industrieweg in Wondelgem.

Onder controle

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) is tevreden met het cijfer. “Als je ziet dat de algemene filedruk in België stijgt, dan lijkt de situatie in Gent wel onder controle. Dat is een goede zaak. We zitten op hetzelfde niveau van Leuven. Als je vergelijkt met Brussel of Antwerpen, dan zie je dat daar de filedruk nog steeds toeneemt, ook al zitten ze daar al boven de 30%. De spits in Gent is een probleem, maar hier hebben we ‘s morgens 1 uur spits en ‘s avonds 2. In Antwerpen is dat zowel ‘s morgens al ‘s avonds 3 uur. Voor Gent is dit dus een vrij goed resultaat, maar als we in de toekomst nog kunnen dalen, dan graag.”

Voor de volledigheid: Bengaluru was in 2019 de drukste stad ter wereld. De chauffeurs in deze Zuid-Indiase stad brachten gemiddeld 71% extra reistijd in het verkeer. De Filipijnse hoofdstad Manilla (71%) en het Colombiaanse Bogota (68%) vervolledigen de top 3. De drukste stad van 2018, Mumbai, zakt met 6% naar de 4de plaats in 2019. In Europa staat Moskou aan de leiding, met 59% verkeersdrukte, gevolgd door Istanbul (55%) en Kiev (53%). Parijs (39%), Rome (38%), Brussel (38%) en Londen (38%) nemen de 14de, 15de, 16de en 17de plaats in Europa in.

