Verkeer aan Gents kruispunt stilgelegd ter nagedachtenis van verkeersslachtoffers Wouter Spillebeen

17 november 2019

12u08 17 Gent Voor het zesde jaar op rij organiseerde Rondpunt vzw een manifestatie, waarbij een druk kruispunt even wordt stilgelegd ter nagedachtenis van verkeersslachtoffers. Het kruispunt in kwestie was dit jaar dat van de Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat in Gent, waar vijf jaar geleden een 75-jarige fietser om het leven kwam en dit jaar een fietsster in levensgevaar verkeerde na een ongeval. De actie kadert in de zesde internationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers.

De organisatie blokkeerde om 11 uur het kruispunt 310 seconden lang met hulp van de Gentse politie; één seconde voor elk dodelijk slachtoffer op Vlaamse wegen in 2018. Daarmee wil Rondpunt vzw aandacht vragen voor de impact die een verkeersongeval kan hebben. De vzw organiseert voor de zesde keer de internationale herdenkingsdag, telkens met een gelijkaardige actie in een andere stad. Deze keer was Gent aan de beurt.

Het kruispunt waar de actie werd uitgevoerd, werd uitgekozen door de Gentse politie. “Onze enige voorwaarde was dat het kruispunt groot genoeg was, zodat de actie een impact heeft”, duidt de organisatie. Het kruispunt van de Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat werd zorgvuldig geselecteerd, omdat daar de afgelopen vijf jaar twee zware ongevallen gebeurden. In juni 2014 kwam fietser Charles De Rycke (75) om het leven toen hij onder een vrachtwagen belandde die rechtsaf sloeg. In februari van dit jaar overkwam een 35-jarige vrouw uit Oostakker amper enkele meters verder bijna exact hetzelfde. Ze werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleefde uiteindelijk. Opvallend is dat beide aanrijdingen gebeurden met vrachtwagens van dezelfde firma.

Vergeet-mij-nietjes

Aan de bestuurders die tijdens de actie stil stonden aan het kruispunt, deelde de vzw vergeet-mij-nietjes uit. “Ik vind dit een mooie, passende actie”, reageert een bestuurder die tegengehouden werd. “Ik woon hier zelf vlakbij en dit is echt een gevaarlijk punt, jammer genoeg net zoals veel andere. Het is goed dat daar aandacht voor gevraagd wordt.”

Maar niet alle bestuurders hadden evenveel geduld. Aan het einde van de 310 seconden klonken toch enkele claxons. “Zo zie je hoe weinig geduld sommige mensen hebben. Ze hebben altijd maar haast”, zucht de vader van Nikita Everaert (16) die op 19 februari 2018 het leven liet aan het zwarte kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat. De nabestaanden deden mee met de actie. “Het is goed dat er nog eens aandacht voor gevraagd wordt.”

Na de actie werden de uitgenodigde slachtoffers en nabestaanden ontvangen in de cafetaria van korfbalclub Ganda, 300 meter van het kruispunt. Daar drukten schepen bevoegd voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) en een overlever van een verkeersongeval hun wens uit om het aantal verkeersdoden tot nul te herleiden. “Voorkomen is beter dan genezen, maar voorkomen is ook beter dan herdenken”, aldus Watteeuw.