Verkavelingsaanvraag geweigerd: bosje in de Akkerstraat blijft voorlopig staan Jill Dhondt

18 september 2020

16u22 3 Gent Toen bekend raakte dat het bosje in de Akkerstraat gesloopt zou worden, schoten enkele buren meteen in actie. Ze verzamelden meer dan zeshonderd bezwaarschriften en konden opgelucht ademhalen toen ze zagen dat het college van burgemeester en schepenen de verkavelingsaanvraag had geweigerd. De eigenaar heeft voorlopig dus geen toelating om het bos te kappen en het perceel te verkavelen.

De eigenaar van een bebost privéterrein in de Akkerstraat diende enkele maanden geleden een aanvraag in om het perceel te verkavelen. Het bos zou op deze manier plaats moeten maken voor meergezinswoningen en een private tuin. Toen enkele buren het nieuws vernamen, schoten ze meteen in een kramp. Ze richtten de Facebookgroep ‘Red het bos in de Akkerstraat’ op en verzamelden in totaal meer dan zeshonderd bezwaarschriften.

Dat leidde er mede toe dat het college van burgemeester en schepenen de verkavelingsaanvraag weigerde. De eigenaar heeft daardoor geen toelating om het bos te kappen en het perceel te verkavelen. “We hebben daarmee een belangrijke eerste slag binnengehaald”, zegt Arn Houthooft (29) van het actiecomité. “Er is al zo weinig groen in onze buurt. Het zou jammer zijn moest ook dit bosje dat al meer dan veertig jaar bestaat, plaats moeten maken voor luxe-appartementen.”

Steun van de Stad

De Stad werkt al jaren aan een plan om bestaande groene zones te beschermen. Het kleine bos in de Akkerstraatstaat maak daar ook deel van uit. “Het volledige bosje heeft een belangrijke waarde”, staat in het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Groen. “In zo’n smalle straat is het niet verantwoord om deze hoogstammige bomen te rooien.”

Het RUP wordt op 28 september voorgelegd aan de gemeenteraad. Zolang het niet goedgekeurd is, blijft het terrein bouwgrond. “We gaan ervan uit dat de eigenaar in beroep zal gaan”, zegt Arn. “Maar het feit dat de Stad de aanvraag al geweigerd heeft, is al een goed teken. Zij zouden het bosje op termijn graag openstellen voor het publiek, maar dat zal een werk van lange adem zijn.”