Verjaardagsfeest wordt steekpartij: Jarige krijgt vier jaar cel Wouter Spillebeen

26 februari 2020

13u43 0 Gent Een 33-jarige Gentenaar is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar nadat hij op zijn eigen verjaardagsfeest twee personen aanviel met een mes. Een van de slachtoffers kreeg het lemmet van 19 centimeter tussen de schouderbladen en verkeerde een tijd lang in levensgevaar.

In september 2019 vierde de man zijn verjaardag in een café in de Frans Van Ryhovelaan in Gent. Daar sneed hij ook een taart aan met een groot keukenmes. Maar later op de avond liep het fout. De jarige misdroeg zich en werd uit het café gezet, waarna buiten een vechtpartij ontstond. De man spurtte weer naar binnen om het mes te nemen en viel er buiten twee mannen mee aan.

Bij een van de twee slachtoffers had de beklaagde volgens de rechter de intentie om te doden. “Die bedoeling was er, rekening houdend met de grootte van het wapen, dat een lemmet had van 19 centimeter en het feit dat hij het slachtoffer in de rug tussen de schouderbladen stak”, klinkt het vonnis. “Uit het verslag van de medische deskundige blijkt dat het slachtoffer in levensgevaar was en gestorven zou zijn als hij niet onmiddellijk hulp had gekregen.”

Zwaar misdrijf

Het tweede slachtoffer raakte wel gewond, maar was na de schermutseling niet arbeidsongeschikt. Daarom is er ten aanzien van dat slachtoffer geen sprake van een poging doodslag, maar enkel van opzettelijke slagen en verwondingen. Omdat de steekpartij het resultaat was van een verregaand escalerende toestand en omdat de jarige niet in een stabiele gemoedstoestand verkeerde, was het volgens het vonnis geen moordpoging met voorbedachten rade. Er is ook geen sprake van uitlokking of wettige zelfverdediging.

“De straf moet streng zijn omwille van de bijzondere ernst van de feiten”, zei rechter Hans De Waele tegen de beklaagde. “Een poging doodslag is een van de zwaarste misdrijven die er zijn.” Omdat de man geen gunstig strafverleden heeft, kreeg hij ook een zwaardere straf. Hij is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar. Een van de slachtoffers deelde ook een aantal klappen uit en kreeg daarom een celstraf van zes maanden met uitstel.