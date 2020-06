Verhuist Conner Rousseau (sp.a) naar Gent? Geruchtenmolen draait op volle toeren, politiek steekspel is begonnen



Sabine Van Damme

05 juni 2020

07u50 10 Gent Komt Conner Rousseau naar Gent, of woont hij er zelfs al? Het lijkt er steeds meer op dat het politieke steekspel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 nu al is gestart. Als Rousseau de lijst komt trekken, verandert dat het speelveld immers helemaal. Zeker gezien de nieuwe regels: de grootste partij zal automatisch de burgemeester leveren.

Rousseau wordt – of werd voor de lockdown – meer dan vaak gesignaleerd in Gent. Zo vertrok hij geregeld naar Brussel vanuit het Sint-Pietersstation, en zou hij wel heel vaak aan het Muinkpark logeren. Rosseau gaat ook vaak uit in de Arteveldestad, waar hij studeerde en ooit voor Freya Vandenbossche werkte.

Als Rousseau effectief naar Gent verhuist, zal het zijn om in 2024 de lijst van de socialisten te trekken. Daar zullen enkele ambitieuze en ook enkele ‘oude’ Gentse socialisten niet om kunnen lachen, maar daar zal ook Groen sterk mee verveeld zitten. Voor Groen is het ideale scenario om opnieuw in kartel met rood naar de verkiezingen te trekken, maar dit keer dan als Groen-rood, en niet meer rood-Groen, en met een Groene lijsttrekker. Dat wordt dan vermoedelijk Filip Watteeuw. Niet dat het nog zo’n grote liefde is tussen sp.a en Groen, het zou een verstandshuwelijk zijn, een tactische zet. Want de grootste partij levert in 2024 automatisch de burgemeester. En dan zou het dus uitdraaien op een titanenstrijd tussen Filip Watteeuw en de liberale, huidige burgemeester, Mathias De Clercq.

Paars

Maar bij de socialisten hebben ze het gehad met Groen. Zij willen apart naar de verkiezingen, en zien in Rousseau de kans om het ooit zo rode bastion Gent terug binnen te halen. Dat ze vermoedelijk niet de grootste partij worden en geen burgemeester zullen leveren, nemen ze er dan wel bij. Want bij de socialisten weten ze dat oude liefde niet roest. En dat een terugkeer naar het paarse model met liberalen en socialisten, zonder Groen dus, een droombeeld van velen is. Ook bij de liberalen zal daar niet negatief op gereageerd worden. En dit scenario opent ook perspectieven voor CD&V. Deze partij zit nu mee in de meerderheid in Gent, maar is eigenlijk compleet overbodig. In scenario zonder kartel zouden ze dus wel de sleutelrol kunnen spelen.

En dus wordt het nu al spannend in Gent. Als Rousseau effectief verhuist. Want al gaan de geruchten dat hij al aan het Muinkpark woont, officieel is dat nog niet zo. Voorlopig blijft Sint-Niklaas zijn thuisbasis. Het valt ook nog af te wachten of zo’n verhuis iets oplevert. Wie het hem voordeed - denk aan Siegfried Bracke voor N-VA of Kris Peeters voor CD&V in Antwerpen - brak daarmee geen potten. Maar Rousseau is een jonge, populaire kerel. Sp.a zou de gok dus wel durven wagen. Er liggen natuurlijk ook nog wel wat jaren tussen vandaag en de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd genoeg om ‘Gentse matekes’ te maken?